Dayanara Torres posa con una minifalda y atrevido escote a sus 48 años

La Miss Universo 1993 Dayanara Torres de manera constante asiste al programa de entretenimiento que transmiten en Univision, y sí, se trata de ‘El Gordo y La Flaca’ donde ha tenido una gran receptividad por como conduce el espacio cuando uno de sus presentadores no puede asistir al estudio.

La puertorriqueña siempre deja poco a la imaginación de aquellos que se mantienen atentos a cada paso que da en su carrera profesional, así como el contenido que hace público en la red social, donde supera el millón de seguidores. A su vez, decidió ponerse una minifalda con una camisa de gran escote y unos tacones marrones.

Dayanara Torres rompe el silencio sobre su soltería

“Lo más importante es que, a nuestra edad, en esta etapa que estamos viviendo, si uno se da cuenta que no es la persona para ti, para el resto de tu vida, pues lo mejor es hablarlo como personas maduras y desearle lo mejor, y él no pierde su tiempo y yo no pierdo el mío”, mencionó en el programa ‘El Gordo y La Flaca’.

La puertorriqueña Dayanara Torres habló de su vida amorosa. / Foto: Mezcalent.

“Le deseo lo mejor. Lo respeto muchísimo. Lo admiro muchísimo, pero sí, uno tiene que pensar en su futuro. Y yo estoy bien, eso es otra cosa. La gente piensa que no estás feliz, y no, gente, yo soy feliz, yo soy una persona bendecida, yo he pasado por muchas cosas grandes. Soy una persona feliz. Mi felicidad no viene de la persona con quien yo estoy“, le explicó a la conductora Lili Estefan.

Torres confirma que está separada de Marcelo Gama

“Marcelo y yo hemos decidido terminar nuestra relación de dos años y medio. En esta etapa de mi vida, veo las relaciones de otra manera, si no son para siempre, son para enseñar… Siempre le agradeceré los momentos hermosos que vivimos, las lecciones aprendidas y por creer tanto en mí“, escribió en la red social de la camarita.

