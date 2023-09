Dayanara Torres habla sobre el fin de su relación y da detalles de su estado de ánimo

Hace unas semanas Dayanara Torres dejó saber que su relación con el productor Marcelo Gama llegó a su fin tras dos años y medio.

Ahora, mientras está en ‘El Gordo y La Flaca’ como presentadora a raíz de las vacaciones de Raúl de Molina, Lili Estefan no dudó en conversar con ella sobre su vida amorosa y la ex Miss Universo boricua dio muchos detalles de cómo se siente en este momento de su vida.

“Es un poco difícil, pero yo creo que en esta etapa que estamos viviendo si uno se da cuenta de que está con una persona que no es para el resto de tu vida lo mejor es hablarlo como personas maduras y desearle lo mejor y él no pierde su tiempo y yo no pierdo el mío”, explica la presentadora invitada en el show de Univision.

Torres le desea lo mejor a Marcelo Gama tras haber terminado su noviazgo y asegura que lo respeta y admira. Además, destaca que hay gente que piensa que ella no está feliz y les responde con mucho carisma y elegancia.

“La gente piensa que uno no está feliz. Yo soy feliz, yo soy una persona bendecida, yo he pasado por muchas cosas grandes en mi vida. Yo soy una persona feliz. Mi felicidad no viene de la persona con quien esté”, destaca y entre aplausos de los presentes sonríe.

Asimismo, Lili Estefan también apoya la idea y destaca que a ella también hay personas que le dicen ‘quiero verte feliz’, refiriéndose al hecho de que no tiene pareja conocida desde su divorcio.

