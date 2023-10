Venezolano Yeferson Soteldo provocó trifulca en el Brasileirao tras pararse encima de la pelota unos segundos [Video]

El Santos goleó 4-1 al Vasco da Gama en un partido clave de la fecha 25 del Brasileirao y por la permanencia en primera división, que terminó con algunos incidentes en el campo de juego.

En el inicio de la segunda parte se produjo una acción que iba a caldear los ánimos y a generar un quiebre en el partido. Se jugaba el minuto 10 del complemento cuando el venezolano Yeferson Soteldo decidió pararse encima de la pelota unos segundos hasta la llegada de su defensor.

Esta situación se interpretó como una falta de respeto por los futbolistas del Vasco da Gama, que intentaron agredirlo.

El delantero paraguayo Carlos Ferreira, fue el primero en reaccionar y quien le tiró una patada al número 10 del Santos. Inmediatamente, el árbitro asistente levantó su banderín para marcar la infracción y los suplentes del Peixe saltaron al campo para pedir la expulsión del jugador visitante.

A partir de allí, se generó un tumulto con insultos y empujones entre los protagonistas, por lo que el juez principal, Anderson Daronco, decidió expulsar al chileno Gary Medel (Vasco da Gama) y a Lucas Lima (Santos).

¡SOTELDO PICÓ TODO Y LOS JUGADORES VISITANTES ENLOQUECIERON! El crack venezolano ¡SE PARÓ SOBRE LA PELOTA! en Santos-Vasco…



📺 El #Brasileirao, por #StarPlusLA pic.twitter.com/R4E9QXRUzE — SportsCenter (@SC_ESPN) October 1, 2023

La jugada de Soteldo se tomó como innecesaria y provocadora, dado a que el Santos ganaba 3 a 1 y el Vasco intentaba el descuento. El conjunto local terminó imponiéndose con comodidad más tarde gracias a los tantos de Marcos Leonardo (2), Tomás Rincón y Dodó. El empate transitorio lo anotó Pablo Vegetti.

En conferencia de prensa el DT argentino del Vasco da Gama, Ramón Díaz expresó: “Lamento la expulsión de Medel porque es un jugador importante para nosotros. Lamentablemente fue una acción de los dos equipos que están peleando por cosas importantes, y por eso fue la reacción de todos. Esperamos que no vuelva a suceder. Seguiremos compitiendo, no estamos derrotados, al contrario, estamos orgullosos del equipo y de la afición que nos acompaña. Tenemos mucha valentía y ganas de seguir, mucha ilusión con nuestra afición en casa, seguiremos luchando. Esto acaba de empezar. No hay que desanimarse porque una derrota no puede borrar todo lo que hemos hecho. Porque llegamos y quedamos últimos, casi descendidos. Ahora estamos peleando. Nadie dijo que ya estábamos salvados. Estoy orgulloso y seguro que vamos a luchar hasta el final”.

Yeferson Soteldo y Gary Medel volverán a verse las caras más pronto de lo que se pensaba. Ambos integrantes de sus selecciones nacionales, serían parte del duelo entre Venezuela y Chile por la cuarta jornada de las Eliminatorias Sudamericana. El partido se jugará el próximo 17 de octubre.

Seguir leyendo:

Alarmas prendidas en Barcelona por lesión de Vitor Roque: La joya brasileña salió en muletas tras una violenta infracción en el Brasileirao [Video]

Patada criminal en el Brasileirao sobre Endrick, gran fichaje del Real Madrid para 2024 [Video]

Arquero protagonizó el peor fallo del 2023 al perder el balón durante encuentro entre Botafogo e Internacional [Video]