Encuestas dan a Trump una amplia ventaja en Florida y en New Hampshire

Unas recientes encuestas en New Hampshire y en Florida revelaron que el expresidente Donald Trump continúa liderando cómodamente en la preferencia de los votantes republicanos para las primarias. En ambos estados supera a la exembajadora de la ONU, Nikki Haley, por un margen significativo, y al gobernador Ron DeSantis.

En Florida, una encuesta difundida por The Messenger Trump aventaja a DeSantis por 35 puntos porcentuales. La encuesta, realizada a 500 republicanos de Florida, reveló que Trump obtiene un 57% de apoyo, mientras que DeSantis se queda en un 22%. Los otros candidatos presidenciales en la encuesta obtienen resultados de un solo dígito.

Esto supone un gran reto para el gobernador de Florida, debido a que una derrota en su propio estado podría ser una advertencia de sus pocas posibilidades de vencer al expresidente en el resto del país.

“Donde DeSantis ha sido gobernador y la gente lo conoce mejor, todavía no puede vencer a Trump. Y si DeSantis no puede ganar en su propio patio trasero, ¿dónde podrá ganar?”, dijo a The Messenger el principal encuestador republicano, Tony Fabrizio.

De hecho, DeSantis no puede trasladar su popularidad como gobernador a su imagen como candidato. El sondeo reveló que el 90% de los encuestados tiene una opinión favorable de él y el 76% tiene una opinión “Muy favorable” como gobernador. Sin embargo, entre este último grupo, DeSantis se encuentra rezagado ante Trump por un margen significativo, perdiendo 61% a 27%.

Victoria inevitable

Los resultados de la encuesta de New Hampshire, realizada por la Universidad de Suffolk, The Boston Globe y USA Today, muestran que Trump obtuvo un sólido 49% de apoyo, entre 500 posibles votantes republicanos en las primarias presidenciales de New Hampshire. En contraste, Nikki Haley obtuvo un 19%, mientras que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, alcanzó el 10%.

Los demás candidatos no llegaron a los dos dígitos.

A pesar de la impresionante ventaja de Trump en las encuestas, es notable que Haley supere a DeSantis, lo que sugiere una competencia interna por el segundo lugar en el campo republicano. Esto se produce en un momento en que los candidatos que no son Trump buscan consolidar el apoyo de la otra mitad del electorado republicano.

La encuesta de CBS News de la semana anterior ya había indicado la fuerte posición de Trump en New Hampshire, con un 50% de apoyo. En esa encuesta, DeSantis obtuvo un 13% y Haley un 11%.

El sondeo reveló que cerca del 48% de los encuestados cree que la victoria de Trump es inevitable, mientras que un 44% considera que otro candidato podría ganar, y un 8% se mantiene indeciso.

La encuesta se llevó a cabo del 28 de septiembre al 2 de octubre, encuestando a 500 posibles votantes primarios presidenciales republicanos, con un margen de error de 4,4 puntos porcentuales.

