‘Hoy Día’ anunció que desde el próximo martes un nuevo conductor se unirá a la programación

La tarde de este lunes en la cuenta de Instagram del programa ‘Hoy Día’ y Telemundo compartieron una noticia que mantiene a la expectativa a los televidentes, debido a que anunciaron que un nuevo talento se unirá al canal de televisión desde el próximo martes.

A su vez, el matutino de la cadena arrojó una posible pista, y es que se mantendrá en el espacio antes mencionado, mientras que muestran la silueta de un hombre. Sin embargo, no será hasta el 10 de octubre cuando se conozca el nombre de la destacada personalidad del mundo del entretenimiento que alegrará las mañanas de la audiencia.

“¡La familia Hoy Día crece! Mañana a las 7AM/6C te contamos quién se une como conductor o conductora de tu programa matutino favorito #HoyDía”, fue el mensaje que acompañó la noticia que dieron a conocer en las redes sociales.

“Ojalá y sea Carlos Calderón, no quiero ilusionarme y llevarme una desilusión mañana al ver a otro”, “Queremos a Jerry Bazua-! Que se quede en el programa!”, “Carlitos Adyan, ojalá”, “Danilo Carrera”, “¿Vuelve Adamari López?”, “Ojalá sea Jerry Bazua”, “Bazúa es buena vibra! Que él se quede”, “Ojalá y sea Carlos Calderón, no quiero ilusionarme y llevarme una desilusión mañana al ver a otro”, “Ay sí, ya denle contrato a Jerry, él le pone mucho sabor al programa”, “Si no es Carlos me regreso a Univision, aunque los que están no me gustan”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

No es la primera vez que el canal de televisión implementa esta estrategia para darle la bienvenida al conductor que se mantendrá frente a las cámaras, y es que así lo hicieron a inicios del mes de septiembre con Danilo Carrera.

“Carrera será protagonista de varias producciones originales de Telemundo Global Studios, además de tener importantes participaciones en programas de entretenimiento y especiales”, fue la misiva que emitió la empresa.

