Carmen Villalobos deslumbra tras su paso por República Dominicana con un bikinazo negro

La colombiana Carmen Villalobos el pasado lunes compartió algunas fotografías que se convirtieron en significativas para ella, debido a la gran cantidad de días que se mantuvo de visita en República Dominicana, donde no solamente descansó, también hubo algunos días de trabajo.

Desde hace más de dos semanas, la presentadora de televisión compartió que se encontraba en el mencionado país disfrutando de las maravillas con las que cuentan, siendo así como los días en traje de baño y tomando el sol no faltaron.

“Mis días en República Dominicana… 1. Bronceándome sabroso, 2. Un lugar deli para comer, 3. El más juicioso y disciplinado, 4. Me dejaron bella y muy sexy, 5. Reencuentro con amigos que amo, 6. Me sigue gustando el tiramisú, 7. Aprendiendo expresiones dominicanas, 8. Qué rico entrenar juntos, 9. Paz y tranquilidad, 10. -1″, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada.

“La destaca actriz, conductora y empresaria colombiana, Carmen Villalobos te invita a vivir la experiencia RD Fashion Week. Sumérgete en este emocionante viaje por el mundo de la moda, donde la elegancia y la creatividad se fusionan en un espectáculo único. ¡No te lo puedes perder!”, fueron las palabras con las que agradecieron a la colombiana por su participación.

La también actriz disfrutó tras compartir postales de lo que fue su trabajo en la semana de la moda, así como también lo que fueron los distintos trajes de baño que usó. Además, presumió que no estaba sola porque Frederik Oldenburg tomó sus maletas para estar junto a su amada.

“Eres bienvenida a República Dominicana siempre”, “Dios te bendiga mi bonita”, “Bendiciones Carmen, te ves realmente feliz”, “La primera foto de bikini negro me hace recordar la primera vez que vi ‘Sin senos no hay paraíso’, eso fue hace como 10 años. Siempre bella, y es que te mantienes joven”, “Eres muy grata en nuestro país”, “Ese hombre de la foto es igual a tu ex o solamente soy yo?”, “Tiene mala manito el compa”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Carmen Villalobos posa boca abajo mientras toma el sol con un diminuto traje de baño

· Carmen Villalobos estalla de amor hacia Frederik Oldenburg, conductor de ‘Exatlón EE.UU. All-Stars’

· Carmen Villalobos desde República Dominicana luce su figura en un ajustado vestido rosa