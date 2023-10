Joven argentino se unió al ejército de Israel y combate con las camisetas de Messi y Gimnasia de La Plata [Foto]

En medio del conflicto armado que inicio el fin de semana cuando el grupo palestino Hamás atacó con misiles a Israel, dejando miles de muertos, ha sobresalido la historia de un joven cineasta argentino de nombre Natán De Leo que se ha unido al ejercito israelí y combate con la camiseta del club de fútbol Gimnasia y Esgrima de La Plata, además de la de Leo Messi.

De Leo, radicado en Israel, es uno de los 300,000 reservistas del ejército liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu y dejó claro que decidió unirse al combate para defender su casa y a su gente.

“Lo que más me preocupa es que mi familia y amigos estén preocupados por mí. Me pidieron que vuelva, pero mi hogar en este momento es acá”, manifestó De Leo en diálogo con la radio argentina ‘La Cielo’.

💬 Natán De Leo es cineasta, platense, integra las fuerzas militares de #Israel y lo hace con la camiseta de #GELP



"Estoy en una base militar. El ejército es obligatorio a los 18 años y después uno queda como reservista, ahora fuimos convocados 300 mil "#IsraelHamasWar pic.twitter.com/POCpfBR2r0 — LA CIELO 103.5 (@LaCielo1035) October 10, 2023

“Si bien nací en la Argentina y viví ahí hasta los 26 años, estoy defendiendo mi casa y a mi gente. Soy israelí y me siento israelí (…) No puedo revelar el lugar exacto, lo tengo prohibido por el ejército”, explicó el joven.

Natán De Leo se ha hecho viral por su vestimenta para combatir, que no es otra que las camisetas de Gimnasia y del capitán de la selección Argentina. “Soy re tripero. Me vine a la guerra con el mate, el arma y la casaca del Lobo. Justo hoy me la cambié y tengo puesta la 10 de Lionel Messi”, comentó.

En ese sentido, el también cineasta dejó saber que una de las razones por las que usa la camiseta del club argentino, es que esta tiene los colores de la bandera de Israel, país al que ahora defiende en este conflicto armado.

“Soy socio de la filial Triperos en Europa. La foto le llegó a Pedro Troglio y me mandó un video re lindo, demostrando su apoyo (…) Los colores de la camiseta de Gimnasia son los de la bandera de Israel. Entonces hay como una conexión ahí”, argumentó.

Combate parea sentirse seguro

Por otra parte, De Leo indicó que entiende las implicaciones de esta acción y afirmó estar preparado para el combate, al tiempo que reconoció sentirse más seguro en el campo de batalla que en su casa.

“No tengo miedo. Estoy capacitado para defenderme, rodeado de gente que está capacitada. Me siento más seguro acá que en mi casa. Siento que aporto mi granito de arena”, dijo.

“Es un desastre lo que está pasando acá, no se veía algo así en 50 años. Es una locura. Al ejército, al gobierno y a toda la sociedad nos tomó por sorpresa”, explicó el argentino sobre la situación que se vive actualmente en Israel.

“Yo trabajo en series de televisión y en películas, y un amigo que era ayudante de producción, con el que trabajé hasta hace un mes y medio, estaba un kibutz cuando llegaron los terroristas y empezaron a disparar a mansalva. Este chico perdió la vida, pero salvó a ocho personas: los subió a su auto y manejó mientras se desangraba”, concluyó De Leo.

