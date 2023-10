Mujer agrede a hispana por hablar español en local de comida en Utah y ahora enfrenta consecuencias

La madre del dueño de un local de comida rápida en Utah agredió a una hispana por hablar en español en su teléfono, pero la víctima publicó un video en redes sociales, el cual se volvió viral.

El video en TikTok y otras plataformas alcanzó varios miles de reproducciones, en él se escucha a la mujer decirle a la hispana: “No hablamos español aquí“.

Cuando la víctima cuestiona dicha afirmación, al agresora le pide dejar el local, apoyada por otra mujer: “Váyase”, le dijo.

El video fue retomado por el tiktokero Carlos Eduardo Espina, quien tiene millones de seguidores y criticó la actitud de la agresora, además de pedir a seguidores que le ayudaran a encontrarla.

Univision confirmó que el hecho ocurrió en el un local en el centro de South Lake, Utah, donde se entrevistó al dueño, quien dijo que la agresora era su madre.

Adriana Vega, la víctima, reconoció que nunca había enfrentado una agresión de ese tipo.

“Yo nunca había pasado por una situación así. Yo me sentí muy triste y me sentí más triste que hay personas que no hablan inglés y no se saben defender”, dijo. “Yo pienso que muchas personas se identifican con mi historia”.

Vega dice que hablaba en español con su mamá por teléfono cuando la empleada del local la agredió.

El restaurante ha recibido comentarios negativos y tuvo que bloquear la aplicación Yelp, debido a la cantidad de mensajes.

Josh Roman, dueño del restaurante Robin’s Nest dijo que su madre era italiana y que simplemente no le gusta quedarse callada.

Según su versión, la señora le dijo a Vega que “era su turno” y que colgara el teléfono, pero en la grabación se escucha claramente cuando la agresora dice que ahí “no se habla español”.

Roman reconoce que desde el día de la agresión ha recibido mensajes negativos por teléfono, email y mensajes en plataformas digitales, pero afirma que en su restaurante no se discrimina a hispanos.

“Hay personas afuera de mi restaurante vigilándome”, afirmó.

Sin embargo, el reporte de Univision no revela si estaban esas personas.

