Yailin ‘la más viral’ y Tekashi 69 acusados de deber miles de dólares por el bautizo de Cattleya

El 2023 ha sido un año controversial para la Yailin ‘la más viral’, debido a que va desde la separación de Anuel AA, el nacimiento de su hija en marzo, y un presunto vínculo sentimental con el rapero Tekashi 6ix9ine, aunque hasta la fecha no han confirmado nada. Sin embargo, el comportamiento desde la intimidad ha dejado mucho que decir en su fanaticada.

El trato entre el reguetonero y la cantante no es del todo bueno, mientras que el rapero en los últimos meses se habría estado haciendo cargo de Cattleya, cumpliendo así el rol de la figura paterna que la bebé de meses necesitaría.

Una vez más el estadounidense y la dominicana vuelven a ser tendencia, aunque en esta oportunidad sería porque presuntamente estarían debiendo una gran suma de dinero, o al menos de eso es de lo que se les acusa, y todo estaría vinculado con el bautizo de la hija de Anuel AA.

Revelan pormenores del presunto adeudo de Tekashi 6ix9ine y Yailin ‘la más viral’

La información aportada por ‘Los dueños del circo’ fue que “deben una gran cantidad de dinero”, y es que se trataría de al menos “20 mil dólares” que deberían ser destinados a la “decoradora del bautizo”, hecho que además habría tenido coincidencia con la grabación del video musical ‘Mía’ que fue estrenado hace pocas semanas.

“Tekashi quería llevarse los lauros de ‘yo fui el decorador’, porque él iba a ser el que iba a grabar el video, él iba a ser el que iba a editar el video, él iba a actuar como el papá en el video“, mencionan.

“El primer montaje Tekashi lo pagó, el avance lo dio doña Wanda (mamá de Yailin), pero con dinero de Tekashi. ¿Qué pasa? No quiere ese montaje y manda a hacer otro montaje”, se escucha decir en el espacio.

Hasta el momento el rapero Tekashi 6ix9ine no se ha pronunciado sobre las fuertes acusaciones. / Foto: MARCO BERTORELLO/AFP vía Getty Images.

“Encima de que no ha pagado, encima de que no contestan, su equipo sí me ha contestado y ellos no han dicho que no van a pagar”, añadieron.

“Pero me tiene con un mareo y yo ya lo pasé a abogados. Me molesta que él ofenda mi trabajo. Ni siquiera le cobré por adelantado”.

