Casemiro se queja con la Confederación Brasileña y pide que elijan estadios con mejores condiciones

El centrocampista y referente de la selección de Brasil, Carlos Henrique Casemiro, envió un contundente mensaje a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) solicitando que sean más selectivos al momento de elegir los estadios para los partidos de local en las eliminatorias al Mundial 2026.

En la rueda de prensa previa al partido contra Venezuela por la tercera fecha de las clasificación al Mundial, el jugador del Manchester United explicó que si dependiera de los futbolistas, elegirían estadios en mejores condiciones.

“Si pudiéramos escoger campos mejores y en situaciones mejores, más favorables para el jugador, lo haríamos“, pero “no nos cabe a nosotros elegir eso y sí a otras personas”, expresó el centrocampista de 31 años.

Neymar Jr. (M) también se ha quejado del los estadios elegidos en el inicio de las eliminatorias. Crédito: NELSON ALMEIDA | AFP / Getty Images

La selección de Brasil recibirá a su similar de Venezuela este jueves en el Arena Pantanal de Cuiabá, localidad donde la temperatura ronde los 40 °C en las tardes, algo que ha criticado otros de los referentes de la ‘Canarinha’ como Neymar Jr., sin embargo, este último aclaró que la humedad será menor puesto que el juego será de noche.

Pese a la inconformidad manifestada por algunos de los jugadores, esto parece no afectar el rendimiento del equipo y una muestra de ello fue el primer partido de estas eliminatorias donde golearon por 5-1 a Bolivia en un partido disputado en el estadio Mangueirão de la calurosa ciudad de Belém.

Por otra parte, Casemiro puntualizó que su solicitud para escoger mejores sedes de local, no tiene que ver con los fanáticos puesto que estos ha mostrado su cariño y apoyo en todo momento.

“El cariño de Cuiabá está siendo increíble, pero claro que el campo no es algo a lo que estamos acostumbrados. El calor de aquí y de Belém, no solo yo, pero todo el mundo está… No estamos acostumbrados a ello”, explicó.

Elogios para Venezuela

En cuanto al encuentro con la ‘Vinotinto’, el centrocampista indicó que esperan un partido “difícil y truncado”, puesto que el equipo dirigido por el argentino Fernando Batista, cuenta con “muchos jugadores” en el fútbol europeo y “con calidad”.

A nivel individual, resaltó los nombres de Salomón Rondón, Yangel Herrera y Yeferson Soteldo.

“Pero lo más importante, con todo el respeto a Venezuela, es lo que hagamos nosotros. Tenemos que hacer un buen partido, independientemente del rival. No va a ser un partido fácil porque aquí en Sudamérica no hay partido fácil”, advirtió.

Luego del partido de este jueves, la ‘Verdeamarela’ viajará a Montevideo para enfrentar Uruguay el martes de la próxima semana en el estadio Centenario.

Con información de EFE.

Lea también:

– Ecuador mantiene su estrategia en secreto y apuesta por el factor sorpresa para enfrentar a Bolivia

– Lautaro Martínez deberá indemnizar a familia de una ex empleada fallecida que despidió injustamente

– Prensa española reveló mensajes de texto entre director de marketing de la RFEF y la jugadora Jenni Hermoso