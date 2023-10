Prensa española reveló mensajes de texto entre director de marketing de la RFEF y la jugadora Jenni Hermoso

La polémica generada por el beso no consentido que le dio el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales a la futbolista Jenni Hermoso pica y se extiende. Según adelantó el diario Marca, este miércoles se filtraron una serie de mensajes que se intercambió la jugadora con el director de marketing de la RFEF Rubén Rivera.

Aunque ya las autoridades españolas anunciaron que que se tomarán medidas severas contra las filtraciones de los detalles del caso, Marca tuvo acceso a las conversaciones que tuvieron Jenni Hermoso y Rubén Rivera mientras la selección se encontraba en la isla de Ibiza para disfrutar de unas merecidas vacaciones después de ganar el Mundial Femenino, entre el 22 y el 24 de agosto.

Precisamente fue en Ibiza donde se ubican algunas de las presiones y coacciones de miembros de la RFEF hacia Jenni Hermoso y su entorno más cercano. En ese sentido, los señalados de generar las presiones son del director de márketing Rubén Rivera y Albert Luque, director deportivo.

En las declaraciones ante la Audiencia Nacional se desvelaron los mensajes de Hermoso con Rubén Rivera, donde la jugadora le pidió al director si podía llevar a su amiga Ana Ecube al viaje. “¡Haz magia, va! Es muy amiga mía”, le pide Hermoso a Rivera.

“Ruben. ¿Le puedes decir a tu mujer que no tengo bikini? Que me ha preguntado y le he dicho que sí tenía”, es otro de los mensajes desvelados.

Cabe aclarar que Rubén Rivera destacó en su declaración que no había generado presiones y que se había limitado a realizar tareas profesionales, mientras que la jugadora reiteró que se había sentido presionada.

“Le digo que no, que me dejen disfrutar de ese momento. Que desde que salí de Sídney hasta Ibiza ni ahí estuve tranquila. Me sentí presionada. Después ya viene el acoso a mi amiga. Estuvo como cuatro o cinco horas, yo me preguntaba cómo era posible. Con Rubén insistiendo a mi amiga que fuera un minuto”, relató la jugadora a la Audiencia.

Sigue leyendo:

–Luis Rubiales se vuelve a defender de la polémica: “Jenni dijo que el beso era espontáneo, que era una anécdota”

–“Me sentí desprotegida”: Filtran declaración de Jenni Hermoso a la Fiscalía sobre el ‘caso Rubiales’

–Luis Rubiales sobre beso que le dio a Jenni Hermoso: “Fue algo natural entre dos personas que han estado conviviendo mucho tiempo”