Frida Sofía tuvo un impulso antes de la gala de ‘Mira Quién Baila, La Revancha’: “Me quieren matar”

La mexicana Frida Sofía era una de las participantes de ‘Mira quién baila: La Revancha’, pero el pasado domingo debía presentarse en la gala para dar el número que había ensayado, pero finalmente no fue así, lo que terminó llamando la atención de la audiencia.

Una fuente cercana a People en Español ofreció algunos detalles de la situación ocurrida en uno de los reality show que transmite Univision: “Ella sí hizo el ensayo general. Sí, hizo el ensayo, pero ese mismo día se llevó sus cosas”.

La misma persona aprovechó para añadir unos detalles: “Por algo se enojó, algo le molestó. Agarró sus cosas y se fue gritando: ‘Aquí me quieren matar'”.

La conductora de televisión Chiquinquirá Delgado dijo durante la emisión pasada: “La verdad es que es una pena porque nos hubiese encantado ver a Frida Sofía en esa moto bailando un gran tema de Britney Spears, pero la realidad es que ella no llegó al estudio esta noche”.

“Como saben esta ha sido una gala única, estamos con una situación que una de las estrellas no se presentó al foro… Al Frida Sofía no estar aquí esta noche y no haber bailado y decidir no estar con nosotros, pues automáticamente queda eliminada“, mencionó la jueza Roselyn Sánchez.

Frida Sofía envió varios mensajes en Instagram

“Estado actual: protegiendo esta mujer en la que me convertí, sosteniendo y cuidando lo que me costó por mucho reconstruir, en paz con mi historia, con mi proceso y con cada cicatriz, primero me tocó ser fuerte, ahora me corresponde ser feliz”, fue una de las dedicatorias que colgó la también cantante en la red social de la camarita, donde supera el millón de seguidores.

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, ha estado enviando mensajes en su perfil de Instagram. / Foto: Mezcalent. Crédito: Mezcalent

“Mi paz mental está por encima de todo, yo te podré querer con el alma, pero no pienso perderme de nuevo, ni por amistad ni por amor”, fue otro de los mensajes que subió a la aplicación en medio de la controversia registrada desde la noche del domingo pasado.

