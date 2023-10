Khloé Kardashian explica la razón por la que Tristan Thompson vive en su mansión

La relación entre Khloé Kardashian y Tristan Thompson sigue dando de qué hablar y recientemente lo hizo ella misma en un episodio del reality show ‘The Kardashians’.

En el episodio que se transmitió el pasado 5 de octubre, Kim Kardashian discutió con Khloé porque Tristan Thompson está viviendo aún en su mansión de Hidden Hills.

La más famosa de las Kardashian habla sobre el apoyo que su hermana aún le presta a su exnovio, con quien ha tenido una tormentosa relación desde 2016. Además, actualmente le dio alojo a él y a su hermano Amari Thompson, quien padece un tipo severo de epilepsia.

Kim califica esta situación como “una locura”. Explica que el jugador de baloncesto canadiense es un buen amigo, un buen padre, pero no un “novio fiel” y por eso le ha hecho mucho daño a Khloé.

Aunque todo parece confuso, Kim no puede negar lo bien que se ha comportado Thompson con ella. Confiesa que se ha portado muy bien con los hijos que tiene con Kanye West y que la apoyó durante la tormentosa separación del rapero.

Por otro lado, Khloé aprovechó su programa para decir: “No soy ingenua ante el hecho de que mi exnovio vive en mi casa y que estamos en tiempos realmente delicados”.

Explica que su ex está pasando por una situación complicada, pues su madre murió en enero de este año. “Nunca he querido ser alguien a quien alguien pueda acusar de haberlos engañado en lo que respecta al amor. Creo que soy muy inflexible en eso porque he estado en el lado receptor y simplemente no creo que el amor sea algo con lo que se juegue”.

Continuó: “Estaremos en la vida del otro por el resto de nuestras vidas gracias a nuestros hijos, así que no voy a luchar contra eso y me aseguraré de que sea lo más agradable posible para mí”.

Thompson y su hermano se quedarán en la propiedad de Khloé hasta que se termine la remodelación en el hogar del deportista.

