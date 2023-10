Nicola sigue con Wendy Guevara: juntos celebran su reality “Wendy: Perdida Pero Famosa”, por ViX

Nicola Porcella, Gomita y más celebridades desfilaron por la alfombra rosa de la presentación de la serie “Wendy: Perdida Pero Famosa” de ViX+. En este proyecto la ganadora de La Casa de los Famosos México, primera edición, cuenta diferentes aspectos de su vida y carrera. El público además entenderá qué pasó después de la final y la razón por la cual muchos no pudieron verla salir del programa.

Estos son algunos de los famosos que festejaron junto a Wendy Guevara la presentación de la serie “Wendy: Perdida Pero Famosa” (Vix+). / Fotos de Mezcalent. Crédito: Mezcalent

Durante el lanzamiento de su reality, la creadora del “Resulta y Resalta” conversó con los medios de comunicación que ansiosos la esperaban en la alfombra rosa, ahí ésta habló de muchos de los problemas que afronta la comunidad gay y trans. Ésta expuso que las denuncias de acoso o abuso no son tomadas en serio, por lo que pide a la gente que entienda que son seres humanos como cualquiera, que tienen derecho de elegir y a decir ¡no!.

“Es algo muy verdadero que a la comunidad gay y a nuestra comunidad trans, si una denuncia o una va y se queja en las redes sociales, hay mucha gente todavía muy cerrada de su mente que se ríe, bromea y dice ‘¡de eso pides tu limosna!’ o ‘¡ya quisieras!’.

“Y ¡no, no, no! Acuérdense que somos personas completamente normales y yo elijo con quién me meto, a quién beso y con quién quiero; no me eligen a mí, yo estoy para elegir”, aseguró Wendy Guevara.

Lamentablemente, Wendy se ha llegado a sentir insegura e incluso acosada durante algunos de sus eventos y sobre lo que ha vivido en estos momentos platicó con Mezcalent: “Pues hay alcoholito, hay cervecitas y todo, y se empieza a poner más intensa la gente, cada vez más y más; pero yo soy de ese tipo de gente que me pongo intensa, entonces no me puedo preocupar porque yo sé que una debe de decir ‘¡cálmate mana, no me metas la mano tanto! ¡Ahí no, ahí no, mejor por acá!’”

Continuó contando: “Hace poquito un chavo me agarró y sí sentí como un poquito de acoso, pero bueno, también él dijo que era un fan y todo, pero pues también hay que ver”

La influencer pasó por la alfombra rosa del festejo de su reality “Wendy, Perdida pero Famosa” (VIX+), su propia serie ya disponible en la plataforma digital. Sobre esta nueva oportunidad en su vida y carrera aseguró: “¡Wow, nunca lo imaginé! Yo soy una persona que crecí viendo las telenovelas, viendo los programas y pues nunca me imaginé andar en las pantallas y ahí, haciéndoles el aseo a todos los ejecutivos”.

