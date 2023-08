¿En qué gastará Wendy Guevara el dinero que ganó en ‘La Casa de los Famosos’?

Wendy Guevara es la ganadora de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’. La mexicana obtuvo 18.2 millones de votos, que la coronaron como la reina indiscutible de este reality show transmitido por Telemundo.

Tras salir de la casa después de 71 días, con su dinero, y de conocer que cuenta con el apoyo no solo de los mexicanos, sino de muchos habitantes de otros países de Latinoamérica, Guevara expresa cuáles son los planes que tiene para el jugoso premio.

“De ese premio yo voy a pagar mi casa y voy a pagar mi camioneta. Y ahí voy a pagarles un dinero a mis papás para que pongan un negocio, el que ellos quieran, yo les quiero poner una taquería, pero el que ellos quieran”, dice la mexicana.

Además, señala que su abuela Gloria muere de cáncer y debido a ello desea donar parte del dinero a una fundación de mujeres con cáncer de mamá. “En el reality me divertí, me la pasé cómoda, lloré, me sentí triste, me sentí feliz y toda esa experiencia que jamás yo creo que nunca voy a volver a vivir en mi vida y que muy pocas personas lo viven, me ayudó a reflexionar muchas cosas y por eso quiero dar un apoyo a personas con cáncer de mama”, comenta Guevara.

La influencer también afirma que el proceso para que le entreguen el premio puede tardar un tiempo. Asimismo, señala a las personas que podrían pensar que iba a despilfarrar su dinero en fiestas y salidas.

Su propio programa

Tras haber sido la gandora de ‘La Casa de los Famosos’ se anuncia que la mexicana tendrá su propio reality show en ViX, llamado ‘Wendy: Perdida Pero Famosa’.

“Oigan, nadie va a arruinar mis planes. Estoy emocionada porque tendré mi propio show, Wendy: Perdida Pero Famosa, muy pronto en @vix. Y soporten porque traigo todos los trucos, bebés”, escribió Guevara al hacer el anuncio.

