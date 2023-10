Will Smith y su esposa Jada Pinkett llevan “vidas separadas” desde hace siete años

Jada Pinkett ofreció una entrevista en ‘Today Show’ con Hoda Kotb, debido a que se encuentra promocionando su libro ‘Worthy’ y que además podrán disfrutar desde la semana próxima, siendo así donde también podrán enterarse de algunos detalles de su vida privada, y lógicamente nombra a su esposo Will Smith.

La actriz también dio un adelanto de lo que podrán encontrar en la lectura, y es que explicó que desde 2016 ella y Will están llevando “vidas separadas”. La pareja tiene siete años tomando rumbos distintos, y es que parece ser que por ahora no piensan firmar el divorcio.

La actriz Jada Pinkett y su esposo Will Smith junto a los dos hijos que tuvieron. / Foto: GABRIEL BOUYS/AFP via Getty Images.

“No es hasta que Will le grita desde su asiento a Chris que ‘mantenga el nombre de su esposa fuera de su maldita boca’, y luego lo repite, así que percibo la gravedad de la situación, y que, no, había sido así. No ha sido una parodia. Aun así, no tengo claro el motivo por el que Will está tan molesto. Habíamos estado viviendo vidas separadas y estábamos allí como familia, no como marido y mujer. Pero cuando escucho a Will gritar ‘esposa’ en el caos del momento, un cambio interno de ‘Oh por Dios ¡Soy su esposa!’ sucede instantáneamente”, dijo durante la conversación.

“En un clip exclusivo de un próximo especial de @nbcnews horario estelar con @hodakotb – que saldrá al aire el 13 de octubre a las 8 p.m. ET/PT en NBC – Jada Pinkett Smith confirma a Hoda que hay más en su matrimonio de lo que ha compartido previamente. Según Pinkett Smith, ella y Will Smith han sido separados y han vivido ‘vidas completamente separadas’ desde 2016, casi 20 años después de casarse en 1997″, fue el mensaje que acompañó la noticia.

“Así que Will ni siquiera tuvo que abofetear a Chris Rock”, “Nunca me importó ella”, “¡Honestamente, a quién le importa!”, “Estoy harto de ella. Ella sigue avergonzándolo”, “Mi corazón duele por Will. Mi actor favorito y nunca lo cancelaré. Buen intento, Jada. Se merece algo mejor”, “Esta mujer es increíblemente destructiva”, “¿¡Así que abofeteó a alguien por alguien con quien ni siquiera está!?”, “@willsmith valió la pena?!?”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

