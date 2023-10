Adamari López dice que no quiere un amor para pasar el rato, “quiero una familia”

Hace al rededor de 10 días, Adamari López sostuvo una conversación con Karla Martínez. La conductora de Despierta América entró al hogar de la boricua y desde ahí hablaron sobre sus nuevos proyectos empresariales y la nueva canción de Luis Fonsi, “Pasa la página. Panamá”.

Sobre la canción Adamari no expresó mucho. Aseguró que ya la escuchó y dijo claramente que ella pasó la página hace 14 años, cuando escribió su libro. Dio a entender, además, que no cree que su ex esposo -Luis Fonsi- no haya escrito esta canción como indirecta hacía ella. Vale aclarar que Adamari no expresó palabra alguna, respondió a estas preguntas sólo moviendo la cabeza, emitiendo leves sonidos y realizando gestos que al final del día serán libremente interpretados por el público.

Sin restarle importancia a toda la conversación de la conductora del matutino de Univision, otros valiosos aspectos importantes se tocaron en esta platica. Uno de ellos fue la importancia que López le da a la salud emocional de su hija Alaïa, razón por la cual ha decidido callar su ego y priorizar las necesidades afectivas de ésta. Contó que su ex, Toni Costa, está siempre pendiente de Alaïa y quiere pasar tiempo con ella, así mismo su hija, por esta razón afirma que no tiene corazón para alejarlos. Separar al padre de su hija nunca ha sido un objetivo de la ex conductora de “Hoy Día”.

Karla Martínez, más adelante, concluyó toda esta entrevista preguntándole a la boricua si estaba abierta al amor, recordemos que Ada lleva soltera desde el año 2021, cuando decidió separarse de Toni Costa; a la pregunta de Martínez, Adamari dijo que sí, que sí está abierta al amor, pero destacó que su hija siempre será su prioridad.

También fue enfática al decir que no quiere una relación para pasar el rato, ella quiere un amor para toda la vida, quiere formar una familia y está completamente dispuesta a tener una relación con alguien que ya tenga hijos.

Me gusta un hombre que tenga buen sentido del humor, que quiera un hogar, una familia para toda la vida, un hombre que tenga estabilidad y que sea independiente", dijo Adamari López, – empresaria, actriz y conductora de televisión.

VIDEO:

Escuchando las declaraciones de Adamari, recordamos hoy cuando a ésta le leyeron las cartas en su época como conductora del programa “Hoy Día”, en ese momento Deseret Tavares le dijo que a su vida llegaría un hombre, con hijos y que éste sería su oportunidad de formar un familia.

