Adamari López enciende la polémica en ‘Despierta América’ tras un video que publicó

La puertorriqueña Adamari López se ha mostrado amante de las parodias que comparte a través del formato de reel en la red social de la camarita, donde casi alcanza los nueve millones de seguidores y el pasado lunes se volvió tema de conversación en el programa ‘Despierta América‘, debido a uno de sus más recientes videos.

A su vez, los conductores del espacio ‘Sin Rollo’ comenzaron a preguntarse si esa tendencia sería porque le gustó o simplemente estaría dirigida a una de sus exparejas. “Los que nos quedamos obviamente con la duda si va dirigido para Luis Fonsi o para Toni Costa o para los dos“, comenzó diciendo Jomari Goyso.

“Ella sabe perfectamente lo que está haciendo y sabe cómo hacerlo porque escoge una canción que está tan en tendencia, como dice Marce, especialmente en las redes sociales y sabe que va a generar comentarios. Y recordemos que todo esto en algunas de las plataformas le genera billete al final del día, ella lo hace de una manera magistral porque sabe cómo hacerlo”, dijo la animadora Monse Medina.

“¿Y definitivamente no hay otra manera de facturar que no sea eligiendo canciones de despecho? No que pase la página, que cierre el libro, lo bote y cierre el capítulo ya“, fue la posición que mantuvo José Figueroa.

Sin embargo, el empresario Alejandro Chabán defendió a la expareja de Fonsi, aclarando que ella se está adaptando a los temas que hay en tendencia.

“Pero ya va, es la interpretación de ustedes de los hechos. Esto es un reel que está en tendencia. Ada muy bien facturando“, dijo el venezolano.

¿Qué dice Adamari López en el video que compartió?

La conductora Adamari López subió un video a su cuenta de Instagram, al tiempo que sale interpretando la canción ‘Según Quién’, que es interpretada por Maluma y Carin León. “Ni que fueras monedita de oro…! Me encanta este trend ¿ustedes ya lo hicieron?”, fue el mensaje que acompañó el post.

“¿Quién p*tas te dijo que aún te lloro?

Ni que fuera’ monedita de oro

Tan hu*vón yo, que te di mi todo

Y tú me pusiste los del toro”, es parte de la letra del tema musical.

