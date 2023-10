Rafael Nadal acaba con la alegría y pone en duda su regreso al Abierto de Australia

El mundo del tenis recibió muy buenas noticias este miércoles luego de confirmarse que el tenista español Rafael Nadal participará en el Abierto de Australia (primer Grand Slam de la temporada) que se realizará del 14 al 28 de enero de 2024.

La información sobre el regreso del tenista ibérico a las canchas la dio a conocer el director del Australia Open, Craig Tiley, quien reveló durante una entrevista ofrecida en el Canal 9 de la televisión australiana que había “hablado en los últimos días” con el balear y este le “confirmó” su participación el uno de los torneos más importantes en el mundo del tenis.

“Podemos anunciar exclusivamente que Rafa volverá. Ha estado fuera la mayor parte del año. He estado hablando con él en los últimos días y confirmó que volverá. Estamos muy emocionados por eso, es el campeón de 2022. Es asombroso”, dijo Tiley en unas declaraciones en las que también anunció el posible regreso del australiano Nick Kyrgios, quien lleva sin jugar desde el pasado mes de junio tras un duelo contra el chino Yibing Wu.

Estas declaraciones se suman a las ya realizadas por Rafael Nadal al Diario AS hace unos días, cuando afirmó su deseo de poder regresar a las canchas en los próximos meses; a pesar de esto nunca adelantó su lo haría para lo que resta de 2023 o si lo haría para algún campeonato del 2024.

“Voy a estar en los pocos torneos de los que me apetezca despedirme. Otra cosa es que me sienta con fuerza y competitivo para aspirar a cosas que realmente me ilusionen, ahí el planteamiento será otro También es posible que no pueda volver”, dijo Nadal en su momento.

Nadal acabó con los sueños

A pesar de todas estas informaciones que surgieron el propio tenista español decidió acabar con los rumores y compartió un mensaje por medio de su cuenta en la red social X (Antiguo Twitter) en el que deja prácticamente eliminada la posibilidad de participar en el Abierto de Australia.

“Aprecio el voto de confianza del Open de Australia… Yo entreno cada día y trabajo duro para volver lo antes posible”, escribió Nadal al demostrar que sus deseos no están ligados con la realidad de su lesión.

Recordemos que la última competencia que disputó Rafael Nadal fue justamente el Abierto de Australia de este año, cuando sufrió una dura lesión en el psoas ilíaco izquierdo durante su enfrentamiento contra el estadounidense Mackenzie McDonald; este hecho lo obligó a ser operado y ha estado fuera de las canchas por el último año para cumplir con su proceso de rehabilitación.

Nadal compartió la semana pasada un video a través de sus redes sociales en las que muestra los entrenamientos que ha realizado para poder regresar lo antes posible a las canchas, hecho que emocionó a sus aficionados que aspiran en volver a verlo con su raqueta.

