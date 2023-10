Dar refugio a inmigrantes en Nueva York no es un derecho “ilimitado”: gobernadora Hochul apoya a alcalde Adams

La gobernadora Kathy Hochul expresó formalmente su apoyo al alcalde Eric Adams en su intento de hacer retroceder la ley del derecho a refugio en la ciudad de Nueva York.

La ley por décadas ha exigido que NYC albergue a cualquiera que lo solicite. Pero el alcalde Adams ha estado luchando para enmendarla en medio de la crisis migratoria masiva que comenzó la primavera del año pasado con la llegada constante de buses con solicitantes de asilo enviados desde Texas, en medio de una batalla política nacional entre demócratas y republicanos.

Los comentarios de la gobernadora se produjeron un día después de que el estado Nueva York presentara una carta de dos páginas ante la Corte Suprema de Manhattan apoyando los esfuerzos del alcalde Adams -demócrata como Hochul- para suspender el mandato del “derecho a refugio” en la ciudad.

Hochul dijo ayer que la “interpretación” de que el acuerdo de la ciudad sobre el derecho a la vivienda se aplique a los solicitantes de asilo recién llegados ya no tiene sentido para las “personas racionales”.

“Esta interpretación que se ha promulgado durante el último año y medio, ya no se sostiene”. En cambio sí ratificó “mi compromiso de ayudar a las personas sin hogar en las calles, especialmente aquellos con salud mental”, afirmó la gobernadora en una conferencia de prensa en Midtown promoviendo sus esfuerzos por aumentar los recursos de salud mental para las personas sin hogar, reseñó Daily News.

Hochul dijo que la ley que ha garantizado camas para quienes llegan a la ciudad no debe verse como “una invitación abierta a los 8 mil millones de personas que viven en este planeta”.

Destacó una inversión de mil millones de dólares en el presupuesto estatal para servicios de salud mental, afirmando que ella ha hecho “más para ayudar a las personas sin hogar que cualquier gobernador en la historia del estado”.

Los defensores de las personas sin hogar dicen que si la alcaldía se sale con la suya en la modificación de la ley de refugio, a los neoyorquinos sin hogar también se les negará refugio, además de a los inmigrantes. Líderes municipales y estatales dicen que el mandato debe modificarse, no descartarse, resumió ABC News. “Los defensores de las personas sin hogar reconocen que se trata de una situación complicada, pero insisten en que cambiar el derecho a la vivienda no es una solución y, en cambio, piden inversiones en viviendas permanentes y otras medidas que no den como resultado que la gente salga a las calles y acampe”.

La semana pasada Adams realizó una gira por tres países latinoamericanos -México, Ecuador y Colombia- en medio de su campaña de detener la inmigración masiva. Recorrió centros de migrantes donde la gente se prepara para el arduo viaje a través de la frontera y les recalcó que los refugios están llenos en Nueva York, diciendo que las actuales cifras de cuántos están llegando son insostenibles.

El mes pasado el alcalde demócrata Adams declaró que la llegada masiva de inmigrantes “destruirá” a la cuidad. Días después anunció un recorte escalonado de 15% en el presupuesto de todas las agencias municipales para poder financiar las necesidades de los 110,000 solicitantes de asilo, culpando de nuevo la falta de apoyo del presidente Joe Biden y la gobernadora Kathy Hochul, arreciando la crisis local en el partido azul.

Pero desde entonces Hochul se ha puesto de su lado y Biden renunció a 26 leyes que ahora permitirán la construcción de una sección del muro fronterizo: se trata de paneles de acero de 18 pies de alto que se levantarán cerca del Río Grande en Texas.