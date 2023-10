Joe Biden afirmó que no puede evitar el refuerzo del muro fronterizo con México

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció este jueves que no tiene la capacidad de impedir que se fortalezca el muro levantado en la frontera con México, aunque manifestó que no cree que sea una solución eficaz para frenar el flujo migratorio.

En un encuentro en la Casa Blanca con sus consejeros de Seguridad Nacional, el mandatario indicó que el presupuesto destinado para el muro fronterizo no puede usarse para otros fines.

“Traté de que se reasignara, que se redirigiera ese presupuesto. No lo hicieron. No lo harán. Mientras tanto, la ley no establece nada más que utilizar el dinero para lo que fue considerado. No puedo detener eso”, declaró el líder demócrata.

El escepticismo expresado por Biden de reforzar la frontera se da un día después de que su gobierno ordenara reforzar esa barrera en una de las áreas donde más se han registrado cruces irregulares de migrantes.

Se espera que los trabajos de construcción, que se ejecutan en varias zonas del valle del Río Grande, incluyan la edificación tanto de barreras físicas como de vías para “prevenir la entrada” irregular de migrantes a territorio estadounidense, según un escrito publicado por el registro federal.

Los fondos asignados para esa labor fueron aprobados por el Congreso en 2019, cuando Donald Trump aún lideraba la Casa Blanca.

La zona fronteriza, ubicada al sureste de Texas, es la segunda zona donde se han registrado más detenciones de migrantes en los últimos meses, según datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP).

Entre octubre de 2022 y agosto de 2023, las autoridades estadounidenses han detenido allí a más de 245,000 personas que han intentado cruzar la frontera.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) eximirá el cumplimiento de más de una veintena de leyes federales para poder llevar a cabo este esfuerzo, incluyendo normativas referidas a protecciones ambientales, de salud pública y de conservación cultural.

La controvertida propuesta migratoria se da justo cuando el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, viajó a México para abordar con las autoridades del país la crisis migratoria y de fentanilo.

Con información de agencia EFE

