¿Elizabeth Gutiérrez con nueva indirecta? Envía fuerte mensaje a los que opinan de vidas ajenas

La actriz Elizabeth Gutiérrez supera los tres millones de seguidores en la red social de la camarita, hecho que terminó aprovechando para manifestar una incomodidad por las declaraciones que Carlos Adyan emitió en el programa ‘En Casa con Telemundo’ el pasado viernes.

Sin embargo, parece que las cosas todavía se encuentran un poco tensas y volvió a dedicar unas palabras a todos aquellos que opinan de la vida de las destacadas personalidades del mundo del entretenimiento sin conocer la verdadera historia.

“Las redes sociales nos dan una percepción de acceso a la vida de las personas sin relación con ellas, por lo que creemos conocerlas en función de lo que deciden compartir. Es una visión distorsionada. Hay un millón de capas en una persona que nunca serán reveladas por sus publicaciones. Siempre hay más de lo que se ve a simple vista“, se lee en las historias de la aplicación.

¿Qué le dijo Elizabeth Gutiérrez a Carlos Adyan?

“Es hora de poner un paro a gente como tú que, no sé por qué piensan y creen que tienen el derecho a afirmar, de hablar de mí así. Aprende a respetar, principio básico de un comunicador. Tus palabras están basadas en tu percepción, o de lo que escuchas, o quieren hacer ver. Y no a la verdad, que solo nos pertenece a nosotros… No sabes lo que pasa en mi vida… Eres un atrevido por hablar de una mujer y de una familia que no conoces“, comienza diciendo en la imagen.

La actriz Elizabeth Gutiérrez rechaza que opinen de su vida personal. / Foto: Mezcalent.

Carlos Adyan habló de la vida personal de Elizabeth Gutiérrez

“Ella sabe todo y está perdonando que el hombre haga la cantidad de cosas que ha hecho, entonces la que está mal ahora es ella, él lo ha dejado muy claro en su cuenta de Instagram, que está soltero, no le da repost a las cosas que pone ella, no le sigue el juego. Entonces, ¡ahí no es mamacita! Pasa la página, usted es una actriz exitosísima, que tenía una carrera antes de esa relación”, explicó en uno de los espacios de entretenimiento de Telemundo.

“Renuévate, a vivir la vida bien, tienes dos hijos a los que has dado todo, a los que William ha dado todo, es momento de pasar la página. Están siendo conductas que tus hijos van a aprender más adelante, de todo lo que hay que permitirle a un hombre y de lo que está aguantando una mujer indebidamente. Lo siento, lo tengo que decir”, le dijo a sus compañeras de labores.

