Revelan imágenes del momento de la detención de Tekashi 6ix9ine por presunta agresión

El rapero Tekashi 6ix9ine en horas de la noche del pasado domingo se volvió tendencia en las diversas redes sociales, puesto a que se filtraron imágenes del momento en el que la policía se lo está llevando por unos sucesos ocurridos el viernes en República Dominicana que lo vinculan.

“Hago público que mi patrocinado Daniel Hernández (Tekashi) se entregó de forma voluntaria a las autoridades, por lo que no creeremos en ningún tipo de actuación ilícita, simular un supuesto allanamiento no es bueno. Los allanamientos se presentan para mucho…”, escribió el abogado Andrés Toribio.

El sábado se conoció que había una orden de arresto en su contra, ya que supuestamente había agredido a unos productores musicales con los que está trabajando la cantante Yailin ‘la más viral’, situación que se habría registrado por presuntos celos.

Internautas reaccionan a la detención de Tekashi 6ix9ine

Las opiniones han inundado las redes sociales y muchos personas han coincidido, puesto a que han detallado parte del contenido que han colgado y es que se ve cuando están sacando a Tekashi por unas escaleras con el rostro cubierto y al ver sus brazos no hay tatuajes.

Quienes siguen la carrera del rapero conocen que los tattoos abundan en la pareja de Yailin ‘la más viral’, ya que gran parte de su cuerpo lo tiene con este tipo de diseños que tienen un significado para él.

“Que triste un ser tan joven y tan desadaptado”, “El colaborador está pesado”, “Cuántas payasadas”, “Ganó Anuel y sin mover un peso”, “¿Dónde están sus tatuajes?”, “Sin tatuaje y barrigón, ese no es él, Dios”, “Por culpa de Yailin ese hombre ya perdió su carrera”, “Lo que le esperaba a Anuel de seguir con el saco de sal de Yailin”, “Ese no es Tekashi vean el brazo no tiene ningún tatuaje y ese muchacho está tatuado hasta el alma”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

