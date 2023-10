“Yo soy el máximo responsable”, Fernando Diniz asume la culpa del mal momento de Brasil

La doble fecha de Eliminatorias Conmebol no fue nada positiva para la selección de Brasil. En casa Venezuela los sorprendió con un merecido empate y en Montevideo fueron derrotados por una Uruguay que fue superior al plantel plagado de estrellas de Brasil.

Con solo un punto de seis posibles en esta doble fecha, Brasil se ubica tercera en la tabla de posiciones y su más cercano competidor histórico Argentina, ya le sacó cinco puntos de ventaja y lidera las Eliminatorias al Mundial 2026.

El entrenador del conjunto amazónico Fernando Diniz, habló luego del partido ante Uruguay sobre la dolorosa derrota como visitante. Y asumió toda la responsabilidad del mal momento de la selección brasileña.

“No hicimos un buen partido y el máximo responsable de la derrota soy yo. Encajamos dos goles por dos errores que no podemos cometer. En ambos hubo equivocaciones en jugadas de dos saques de banda. “El partido fue trabado y faltó coordinación. El equipo no fue capaz de construir“, lanzó el estratega brasileño.

Fernando Diniz/Getty Images

El martes en el Estadio Centenario, Uruguay puso fin a la racha de 37 partidos sin perder de Brasil en Eliminatorias Conmebol. La última derrota de la Canarinha en un Premundial fue en 2015 frente a Chile. Además la oncena Charrúa rompió con el yugo que tenía de 22 años sin poder ganarle a Brasil en Eliminatorias.

Por otra parte el entrenador del Fluminense, quien además tendrá que dirigir la final de Copa Libertadores el próximo 4 de noviembre, analizó y concluyó que el equipo tiene para ofrecer mucho más de lo que se ha visto hasta ahora con la última derrota.

“Disponemos de la mejor materia prima disponible. No es que las ideas no se dieran, pero faltó agresividad. Tuvimos posesión, control del juego, que era importante, pero sin profundidad. Había que correr más riesgos, ser más incisivo, más agresivo, sobre todo con los defensores para presionar a Uruguay”, completó Diniz.

Alerta Neymar en Brasil

La derrota ante Uruguay no fue la única mala noticia para Brasil, pues su máxima figura Neymar tuvo que ser sustituido en el primer tiempo por lesión. El delantero del Al Hilal salió en llanto del campo y en camilla, por lo que se resume que fue una lesión de gravedad.

“Hicimos todas las pruebas. Estas las repetiremos y las próximas 24 horas serán importantes para ver cómo responde la rodilla”, explicó postpartido Rodrigo Lasnar, médico del plantel carioca.

“La hinchazón que presentará y las pruebas de imagen nos darán un diagnóstico definitivo. ¿Ligamentos? Es demasiado pronto para decirlo. Esperaremos los exámenes con calma, evaluaremos con calma, y ​​en cuanto tengamos una definición lo contaremos”, concluyó el especialista.

Sigue leyendo:

· Alarma en Brasil: Neymar salió llorando en camilla del partido ante Uruguay

· Uruguay rompe el maleficio y logra derrotar a Brasil como local luego de 22 años [Videos]

· Messi firma doblete para guiar triunfo de Argentina sobre Perú y sumar nuevo récord goleador [Video]