Rafa Nadal se confiesa sobre el estado de su lesión y revela una fecha estimada para su regreso

El legendario tenista español Rafa Nadal se sinceró este jueves sobre su situación real con la lesión que lo ha mantenido fuera de acción desde hace casi un año, dejando saber que aún siente dolor al realizar ciertos movimientos, pero aclaró que confía en poder regresar a las canchas en el próximamente.

Nadal aclaró los rumores que apuntaban a su regreso en el mes de noviembre en la Copa Davis con España, algo que de igual forma no iba a poder hacer porque el equipo fue eliminado. Asimismo, indicó que su regreso está planificado para el Abierto de Australia que se disputará en enero de 2024.

“No hay aún fecha de vuelta. La Copa Davis ya no, porque estamos eliminados y noviembre no hubiera podido ser. Voy día a día porque no tengo la capacidad de conocer cómo va a estar mi cuerpo dentro de unos meses. Mi primera opción ahora mismo sería en enero, en Australia, pero no lo sé seguro“, expresó el ganador de 22 Grand Slam.

Rafa Nadal no participa en un torneo desde el Abierto de Australia de este año. Crédito: Cameron Spencer | Getty Images

El tenista protagonizó este jueves un acto realizado en el Museo del Traje de Madrid, donde presentó una línea de complementos alimenticios junto a Juan Matji, presidente de Cantabria Labs, y explicó que, si bien está realizando entrenamientos, el dolor provocado por la lesión no ha desaparecido completamente.

“Puedo entrenar un poco más y eso es ya un avance. Tengo menos dolor, pero sigo con molestias. Si no tuviera dolor podría dar una fecha. Pero hago cosas que antes no podía hacer, entreno un poquito más”, puntualizó el español.

Por último, Rafa Nadal dio esperanzas a sus seguidores, demostrando que se encuentra optimista de poder volver para el inicio de la temporada y competir al más alto nivel.

“Voy por el camino adecuado. Aunque es una lesión que no he tenido antes. Pero tengo ilusión, que es lo más importante. Es una lesión que es nueva para mí y es un terreno desconocido. Intenté volver en la temporada de tierra y no pudo ser, por eso no sé y no puedo decir cuándo voy a regresar“, sentenció.

