Canelo Álvarez quiere ponerle fin a su legado y aleja a su hijo del boxeo

El boxeador mexicano y campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, sorprendió al mundo del deporte azteca al afirmar que no desea que su único hijo varón, Saúl Adiel, tome la decisión de dedicarse al boxeo profesional; esto surge a pesar de que el pequeño de cuatro años se ha mostrado muy enamorado de la profesión de su padre y constantemente suele imitarlo durante sus preparaciones.

El pequeño suele colocarse guantes para “entrenar” al lado de su padre. Sin embargo, el tapatío aseguró en una reciente entrevista ofrecida a los periodistas Christian Martinoli y Luis García en ‘Exceso de Humo’ que no desea verlo dedicando su vida al boxeo; esto debido a que él sabe mejor que nadie lo complicada y riesgosa que podría ser esa decisión para su vida.

“La verdad que no (le gustaría que fuera boxeador), el boxeo es muy difícil, es muy difícil llegar, no es imposible, pero al final de cuentas ellos tienen la decisión y uno como padre lo único que puede hacer es apoyarlo. Pero también si no veo que tiene talento, si no veo que tiene disciplina o las ganas para ser campeón mundial o ser algo en el boxeo se lo voy a decir”, expresó.

El campeón indiscutido de los pesos supermedianos también se mostró muy emocionado con la dedicación que tiene su hija Emily Cinnamon a la equitación; el tapatío consideró que se ha convertido en una atleta del más alto nivel y considera que puede ganarse su cupo a los Juegos Olímpicos tal y como lo desea la joven.

“Me encantaría que estuviera en los Juegos Olímpicos. Tiene mucho potencial y es muy disciplinada. Todos los torneos está ahí practicando, montando y quiere ir a todos los torneos todos los fines de semana. La disciplina es la base y además tiene mucho talento”, resaltó el Canelo Álvarez orgulloso.

Recordemos que el pugilista viene de conseguir una importante victoria ante el estadounidense Jermell Charlo en el T-Mobile Arena de Las Vegas para poder retener sus títulos en la categoría de las 168 libras.

