Se salvan de grabar en Israel: Julián Gil y Fernando Colunga han vivido un verdadero milagro

Julián Gil y Fernando Colunga están muy emocionados de compartir créditos en la telenovela “El Maleficio” próxima a estrenarse y, aunque ninguno de los dos ha compartido cómo va el proceso de la grabación, acaba de salir a la luz un detalle que podría haber cambiado su curso.

Según información proporcionada por la periodista Mandy Fridmann, entre los lugares que la producción había escogido para realizar secuencias de acción estaba Israel; sin embargo, el conflicto armado que estalló hace unos días modificó los planes.

“Ellos dos y otros miembros del elenco iban a viajar a Israel para grabar escenas como de cárcel y de escape en esa zona, pero de milagro ya no fueron. Se salvaron de quedar en medio de los ataques, porque era en Hamas”, dijo la conductora de “Las Top News”.

Hasta el momento, ni Julián ni Fernando han desmentido o confirmado esta información y se han limitado a contestar en entrevistas que la química entre ambos es muy buena, por lo que esperan que el melodrama sea del agrado del público.

Para la mayoría de los famosos las redes sociales son indispensables, pues gracias a ellas pueden compartir con el público muchos detalles de su carrera y su vida privada; sin embargo, este no es el caso de Fernando Colunga.

En entrevista para el periódico Excelsior, el actor señaló que no le gusta exponer lo que hace en su día a día, pues se considera tan normal como cualquier persona, además de que sabe que no les dedicaría el tiempo suficiente a sus seguidores.

“No tengo redes sociales porque sé que no voy a poder atender al público como quisiera. Si las tuviera, estaría las 24 horas del día conectado porque no podría dejar un mensaje sin atender. Si no puedo atender al público, lo cual ha sido mi principal objetivo desde que empecé esta carrera, prefiero estar a un lado y ser espectador”, dijo Fernando.

