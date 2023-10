¿Fernando Colunga tiene pareja? El actor habla de su vida personal como nunca antes

El actor Fernando Colunga ha tenido papeles protagónicos en telenovelas como ‘Pasión’, ‘Soy tu dueña’, ‘Mañana es para siempre’ y ‘Alborada’, y siempre ha preferido mantener su vida personal lo más discreta posible. Por ello, tomó la determinación de no contar con ningún tipo de red social para evitar opiniones.

Sin embargo, el pasado domingo fue compartida una entrevista en el canal de YouTube de la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda, donde aprovechó para mencionar importantes aspectos de su vida que con anterioridad no había querido explicar.

“Yo tenía una muy buena relación, me iba muy bien, el día que se hizo pública se volvió un desastre, entonces aprendí de esa manera, pero además me di cuenta que en todo ese proceso ni me dio más para la carrera, me di cuenta de que no era el camino que yo quería tomar utilizar a nadie ni que nadie me utilizara a mí para tratar de figura”, comenzó diciendo el mexicano.

“Yo me he encontrado viniendo con mi mujer un montón de gente en los aviones, periodistas verdaderamente respetables y nada más les da risa y me dicen ‘no te preocupes, no voy a decir nada porque sé cómo eres tú y no quieres embarrar tu vida privada, te lo respeto’“, agregó durante la conversación.

El intérprete del personaje Luis Fernando de la Vega en ‘María la del barrio’, agregó que: “No me va a dar más, no me va a dar menos y si me lo va a desgastar porque si lo que no hago dicen que lo hago mal imagínate, si digo lo que hago, le va peor, entonces digo no me interesa”.

“Este negocio es muy complejo, es un negocio que te demanda mucho, que te absorbe el alma, te absorbe el corazón, te absorbe un montón de cosas, entonces lo que me sobra de mi alma, de mi corazón es para mí, para mi mujer, es para disfrutarlo, pero nada más para nosotros. Entonces ves que dicen ‘es que debe tener algún misterio, algo esconde’, bueno está bien, algo escondo, pero no voy a tirar lo que es mío”, le dijo a Mara Patricia.

