Las críticas llueven sobre Yailin ‘la más viral’ por usar a su hija con Anuel AA “como estrategia”

Yailin ‘la más viral’ estrena una nueva canción en la que finalmente revela el rostro de Cattleya, la hija que tiene con el cantante boricua Anuel AA. En el video, del tema que lleva por nombre ‘Mia’, se aprecia en diversos momentos a la pequeña compartiendo con su madre y con Tekashi 6ix9ine, quien ya forma parte de la vida de la dominicana.

El video musical en tan solo 1 día ha cosechado 4.3 millones de visitas en YouTube, ubicándose como número 2 en las tendencias de música de esa plataforma digital.

Desde el nacimiento de Cattleya su rostro fue una gran incógnita y ahora los seguidores tardó de Yailin como de Anuel AA pueden ver a la bebé.

En las redes sociales han sido muchas las opiniones que se han generado a raíz de esta canción de la ex pareja de Anuel AA. Muchos de los internautas se encuentran molestos, pues aseguran que la dominicana solo usa a su hija como una estrategia de publicidad y así mantenerse en relevancia en el mundo artístico.

“Dale gracias a su papá porque si no fuera por él ni en la esquina estuvieras”, “Usar la nena como marketing no fue una jugada inteligente, la familia no se usa para crear números, la familia se cuida”, “La supiste hacer porque donde hagas el video sin tu hija no llega ni número 10, dale gracias a Anuel”, “Estrategia de marketing, ella no es que canta woooo, pero sí supo como tener a la gente ahí a la espera para poder ver a la niña”, “Hiciste marketing con tu hija” y “Tú ni cantas, puro marketing usando a la bebé” son parte de esos mensajes que le han dejado los internautas en una de sus publicaciones de Instagram.

