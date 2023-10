Gemelos asesinados por su madre en Florida antes de que esta se suicidara parecía que dormían

Las autoridades en Florida buscan determinar qué habría llevado a una madre a matar a sus gemelos antes de lanzarse por un puente.

Ahmad y Ava Jackson, de 5 años, fueron hallados sin vida en la vivienda familiar en la avenida Alexander, en Sanford, ayer.

El informe de la televisora WESH añade que el cadáver de la progenitora, identificada como Catorreia Hutto, de 31 años, fue sacado del agua en Lake Jesup Bridge en la mañana de ese mismo día.

Dennis Lemma, el alguacil del condado Seminole, informó que la investigación inició cuando un conductor pasó cerca del auto de Hutto por el lago y vio que esta se lanzó por un lado.

“La mama saltó por el puente, cometió lo que ahora obviamente es un suicidio y lo que parece ser un homicidio dentro de la casa”, declaró Lemma, según citado por el referido medio.

La causa de muerte de los menores no ha sido establecida al momento.

Los cuerpos de los niños fueron descubiertos en las literas de una habitación.

Aunque oficiales confiscaron un arma y balas dentro de la vivienda, las víctimas no fueron baleadas.

“No parece que haya ninguna contusión. No parece que ellos fueron víctimas de armas de fuego”, añadió Lemma. “Así que pudo haber sido un método de muerte que el médico forense nos ayudará a entender a través de exámenes toxicológicos, pero de nuevo, no hay signos de trauma en el cuerpo. Y los dos agentes que entraron dijeron que parecía que los dos inocentes de 5 años estaban durmiendo”, abundó.

Vecinos de la mujer no salían de su asombro, ya que no detectaron señales de alerta de alguna situación o comportamiento que pusiera en riesgo a los menores.

“Ella era una madre muy dedicada en cuanto a lo que yo pude ver”, declaró Gabrielle Buggs.

“Sólo una persona que intenta sobrevivir en la vida de la mejor manera que puede”, añadió Buggs.

La mujer agregó que Hutto lucía abrumada en algunas ocasiones, pero no como para imaginar que cometería un acto tan grave.

Aparentemente, la suicida batalló contra la depresión durante su vida.