Marjorie de Sousa celebra sus 10 millones de seguidores en IG, posando con un bikini azul

Marjorie de Sousa tiene 10 millones de seguidores en Instagram. La reconocida actriz venezolana parece haber llegado a esta suma de followers en este fin de semana y ha decidido celebrarlo publicando siete fotografías en las que aparece luciendo un bikini azul, el cual combinó con un pareo verde atado a la cadera.

Ana Martín, Mariana Seoane y Alberto Gómez Sotelo son algunos de los famosos que han reaccionado a la publicación de la villana de la nueva producción de Nicandro Díaz, “Golpe de Suerte”, la cual protagonizan Eduardo Yáñez y Mayrín Villanueva. Junto a la venezolana, por otra parte, también estarán en el rol de villanos Horacio Pancheri y Sergio Sendel.

¿Es importante que los famosos alcancen estas cifras en redes como Instagram? Su importancia probablemente consiste en el alcance que poseen, no sólo para promocionarse a sí mismos y a sus proyectos, sinto también diversas campañas publicitarias que tiene como medio de difusión redes sociales como ésta, lo cual tiene un costo y así ellos mismos son dueños de los proyectos o trabajos de publicidad que aceptan y por ende de cuánto cobran por cada uno de ellos.

Por otra parte, también podemos comentar la reacción de los fans de Marjorie, quienes se han manifestado en torno a las imágenes de diversas maneras, muchos, como la actriz, celebran los diez millones de seguidores junto a ella, pero también hay otros que destacan que a diferencia de otras famosas, la venezolana parece no editar sus fotos y lo comprueban viéndole el ombligo. Una fan le dejó por esto el siguiente comentario: “¡Yo creo que ella es la única mujer en la farándula que he visto con el ombligo normal! No esta estirado o borrado”.

El comentario viene a cuenta después de que Thalía protagonizara un fuerte escándalo debido a una imagen publicada en IG, en donde prácticamente no se podía ver el ombligo de la cantante, a tal punto que llegó la opinión público, que mucho llegaron a decir que la intérprete de “Amor a la mexicana” ya no lo tenía.

Sigue Leyendo más de Marjorie de Sousa aquí:

· Marjorie de Sousa: “No soy la villana de la historia… el tiempo me va a dar la razón”

· Univision: Marjorie De Sousa y Edith Márquez se unen como asesoras del programa “Veo Cómo Cantas”

· Julián Gil le envía mensaje de amor a Marjorie de Sousa y a su hijo: “La verdad es que los quiero mucho… que el tiempo acomode las cosas”