Francisca rompe el silencio y revela el nombre del segundo bebé que está esperando

La conductora de televisión Francisca, de una manera bastante especial, se ha encargado de dar anuncios sobre el nuevo integrante de la familia que llegará en el mes de febrero, debido a que primero confirmó su embarazo, luego el sexo del bebé y este lunes dio a conocer el nombre.

“Franco Raffaele Zampogna… Yo tenía la batuta en esta ocasión porque Francesco decidió el nombre de Gennaro, entonces yo le digo con el segundo me toca a mí. Empecé a buscar nombres italianos, fuertes, porque ya el nombre de mi hijo Gennaro es fuerte, es como el nombre de un señor, entonces pensé que tenía que buscar algo parecido, un nombre que pegue como Gennaro y su apellido Zampogna”, dijo la dominicana a HOLA! USA en una entrevista exclusiva.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina Francisca presume su barriguita. / Foto: Mezcalent.

¿Qué opciones de nombres tenía Francisca?

“Mis opciones eran Lorenzo, Leandro, Alonso, Sebastián, Tiziano, Ignacio, Milán y Marcelo… de hecho, tengo esa lista en el teléfono; pero, mira lo que pasó con Franco. La gente en redes me mandó nombres, como GiaFranco, con el ‘Gia’ por delante y nunca solito. Antes de pasarle la lista (a su esposo) le dije que había uno de los nombres ahí que no se lo mencioné y que es mi favorito. Cuando él vio la lista, supo inmediatamente que era Franco y le agregó Raffaele y dijo: ‘¡Este es el nombre!’, porque Franco se llamaba un familiar de él muy especial que ya no está entre nosotros, pero que (lo) quería mucho y yo no sabía acerca de esa persona y me lo contó ese día y así lo elegimos”, mencionó a la revista.

La dominicana Francisca se encuentra casada con Francesco Zampogna. / Foto: Mezcalent.

¿Cómo se ha sentido Francisca durante su segundo embarazo?

“Nunca pensé que me iba a sentir tan normal y tan bien estando embarazada. De hecho, cuando decía: ‘Ay, caray, ¿me embarazo otra vez?’, pensaba que me iba a volver a sentir tan mal como con el primero, tenía náuseas, me caía mal todo el mundo (risas), era el cambio de la hormonas… hasta mi esposo me caía mal. No tenía ganas de hacer nada, vivía durmiendo en un sofá por horas, o sea… no hice ejercicio nunca. Ahora me siento normal, me doy cuenta de que estoy embarazada porque me veo la panza. Me siento diferente y me lo estoy disfrutando”, dijo durante la conversación que sostuvo con HOLA! USA.

