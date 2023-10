Itatí Cantoral preocupa a sus fans por su extrema delgadez y una foto los alarma

La actriz Itatí Cantoral la noche del pasado martes se tomó el tiempo de compartir algunas fotos en su perfil de la red social de la camarita, donde casi alcanza los tres millones de seguidores. A su vez, en la aplicación muestra parte de la producción en la que se encuentra trabajando en Telemundo.

La mexicana de 48 años esta vez ha logrado sorprender a sus fanáticos, ya que se unió al elenco de ‘El Señor de los Cielos 9’. Por ello, subió unas imágenes donde lleva su cabello suelto, un vestido verde con mangas, y unos tacones.

“Mirando desde… Los cielos. En El Señor de los Cielos. Próximamente #accion @telemundo“, fue el mensaje que acompañó las postales subidas.

Sin embargo, sus seguidores de la mencionada aplicación no se refirieron a su trabajo, todo lo contrario, se enfocaron en su aspecto físico, puesto a que luce delgada. Los fanáticos llegaron a manifestar su preocupación por como se ve actualmente, mientras que otros solamente se burlaron.

Algunos internautas consideran que podría haber sido abuso de filtros, pero la opinión se pudo haber generado como motivo de burla. Recordemos que gran parte de las destacadas personalidades del mundo del entretenimiento tienen redes sociales y están expuestos a palabras ofensivas por parte de quienes ven sus perfiles.

“Para todos los comentarios, repitan conmigo “SI NO ES MI CUERPO, NO OPINO”, “Tan delgada no te ves bien more”, “Ay Dios que piernotas tengo”, “Denle una hamburguesa”, “Tiene más cabeza que cuerpo”, “Como que le exagero al Photoshop, no?”, “Te ves hermosa, pero eso ya es demasiado paisana!“, “¿Ella estará anoréxica?”, “Ay no! Ya se le pasó la mano de flaca”, “Comida… es deliciosa! Deberías probar”, “Reina preciosa, ¿por qué tan delgada?, espero estés bien”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

