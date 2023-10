Acuchillaron a una pareja en apartamento en Nueva York: hombre muerto, mujer herida

Un hombre murió y una mujer resultó herida, ambos apuñalados ayer, dentro de un apartamento en Brooklyn (NYC).

La policía de Nueva York fue llamada a la vivienda ubicada en Willmohr St. cerca de E. 92nd St. en East Flatbush alrededor de la 1:25 p.m. del miércoles.

Cuando llegaron los agentes descubrieron a una mujer de 49 años con numerosas puñaladas en el cuerpo y a un hombre también con heridas de ese tipo.

El hombre de 60 años ya estaba muerto cuando los paramédicos llegaron al apartamento. La mujer herida fue llevada al Brookdale University Hospital, donde fue reportada en condición estable.

El superintendente latino del edificio le dijo al Daily News que la mujer herida es residente de ese apartamento, pero el fallecido no vivía allí. Sus nombres no fueron revelados. No está claro el vínculo entre ambos ni quién causó los apuñalamientos. Tampoco se han anunciado sospechosos ni arrestos.

“Cuando (los paramédicos) los bajaron ella todavía estaba consciente”, dijo el superintendente Alberto Rosales, de 39 años. La mujer “Dijo mi nombre, Alberto, mientras la metían en la ambulancia. La apuñalaron en el pecho. Es una persona agradable y tranquila”, añadió. “Nunca había sucedido algo así en el edificio”.

En un caso similar, la madrugada del sábado un hispano baleó mortalmente a su novia irlandesa y luego a sí mismo dentro de un apartamento en Queens (NYC).

Un reciente reporte de NYPD alertó que los apuñalamientos mortales han subido 29% este año en la ciudad en comparación con antes de la pandemia (2019). Los ataques con armas blancas se han vuelto más frecuentes en diversos escenarios: calles, edificios, hogares, buses, Metro, fiestas, escuelas y hasta establecimientos comerciales y zonas de cajeros automáticos ATM.

Busque ayuda