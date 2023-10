Alcalde Adams y NYPD piden a neoyorquinos estar alerta tras masacre en Maine

Tras los tiroteos registrados el miércoles en la noche en la localidad de Lewiston, estado de Maine, en los que un sospechoso identificado como Robert Card, de 40 años, acabó con la vida de por lo menos 18 personas, las autoridades de la Gran Manzana lanzaron un mensaje de alerta y pidieron a las ciudadanía estar vigilantes.

A pesar de que el comisionado del NYPD, Edward Caban, aseguró que por ahora no existen datos que apunten a que haya una amenaza real para la seguridad de los cinco condados, advirtió que la policía estará muy atenta para garantizar la misión de proteger a todos los neoyorquinos.

“Tenemos que preguntarnos si con lo de Maine: ‘¿existe alguna conexión con la ciudad de Nueva York?‘”, aseguró el jefe de la Uniformada este jueves en el Comando principal del NYPD, tras advertir que no se quedarán de brazos cruzados, en momentos en que hay mucha tensión en la ciudad y en el mundo.

“Aunque lo de Maine no es una investigación nuestra, eso no significa que nos vamos a dar el lujo de esperar a que lleguen las respuestas”, recalcó Cabán, tras afirmar que un grupo de oficiales viajó hasta Maine. “Nuestra misión es proteger a los neoyorquinos y eso es lo que vamos a hacer”.

El alcalde, Eric Adams, se sumó al llamado a estar atentos, y tras expresar solidaridad por las víctimas de los tiroteos en el estado de Maine y sus familias, señaló que es importante que todos los habitantes de la Gran Manzana estén enterados de lo que está pasando y de los operativos de búsqueda del presunto gatillero, que han llegado hasta Nueva York

“Esta persona todavía anda suelta“, dijo el mandatario al hablar del sospechoso de los tiroteos en Maine, de quien se dijo estuvo en el servicio militar, y es instructor de armas de fuego.

Dentro de las medidas de prevención que se están tomando en la Gran Manzana, están el despliegue de seguridad adicional en los puntos de entrada a la ciudad.

El jefe de patrulla de la policía de Nueva York, John Chell, afirmó también que como una manera de alertar a las autoridades sobre el prófugo de la masacre en Maine, se ordenó que todos los funcionarios de la MTA tengan una foto de Card, al igual que se compartió información de su vehículo con la policía de tránsito. “Estamos haciendo esto por precaución”, dijo Chell. “Vamos a permanecer en esta postura todo el día”.

La comisionada adjunta de Inteligencia y Contraterrorismo del Departamento de Policía de Nueva York, Rebecca Weiner, manifestó que a fin de garantizar la protección de los neoyorquinos, agentes están monitoreando información con otras agencias policiales de todo el país, pero recalcó que no cree que el sujeto buscado represente una amenaza para la Gran Manzana.

Sin embargo, la funcionaria hizo un llamado a los residentes de los cinco condados para que compartan cualquier información que consideren relevante, llamando al 911 a comparténdola con policías.

Otro dato que se concoió es que unos 900 agentes del NYPD serán desplegados en lugares altamente sensibles.

Hasta el momento se desconoce que información lograron recabar los investigadores del NYPD que viajaron hasta Lewiston, Maine para ayudar en las pesquizas.

En la conferencia de prensa, el Alcalde Adams también se refirió al atropellamiento de un niñno de 7 años en el condado de Brooklyn, a manos de un camión, y aunque hasta ahora no s eha revelado su identidad, lamentó el hecho triste que enluta a la Gran Manzana.