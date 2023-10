Guardiola feliz del “gran cumplido” de Messi al comparar a la selección Argentina con el Barcelona

Como “un gran cumplido” calificó Pep Guardiola, actual entrenador de Manchester City, la comparación de Lionel Messi de la Selección Argentina con el Barcelona que dirigió el DT catalán.

“Con la intuición, la cualidad que tiene Messi de analizar lo que pasa en el campo en el mundo, el fútbol y él ha estado en los dos lados. ¿Por qué no creerle? No puedo hablar de Argentina o sobre todo porque vi pocos partidos en la televisión, pero no estoy allí. Él ha estado. Estuvo en Barcelona y ahora ha estado en Argentina. Si él dice eso, yo no debería creerlo. Así que está bien. Es un gran cumplido. Así que si estás cerca del equipo campeón del mundo, ¿qué podría decir? Pues que sí. Es bonito”, expresó Guardiola.

A Pep le pidieron una opinión porque Messi había dicho que el Barcelona de Guardiola “era el mejor de todos los tiempos” y le aclaró que advirtió que esta selección argentina se estaba “acercando bastante a eso”. Luego le planteó si había algo de la selección argentina “que le guste personalmente” más allá de estas apreciaciones de la Pulga.

El entrenador que comandó un Barcelona inmortal entre 2008 y 2012 se tomó casi dos minutos para llenar de elogios a la escuadra de Lionel Scaloni: “Realmente me sorprendió en los momentos difíciles. Como pienso en cuartos de final o las finales. Estás dos arriba en la final, e inmediatamente es dos a dos. Normalmente los equipos van hacia abajo. Y las emociones en los partidos de eliminatorias son tan importantes. Las emociones son muy importantes, cómo las han gestionado. Y después de eso jugó mejor que antes. Y creo que la primera mitad que juegan en la final contra los franceses, en este nivel de calidad, es muy difícil de encontrar. Fue una de las mejores finales que he visto”.

Y finalizó, trazando un paralelismo con los éxitos del City en la temporada pasada, donde obtuvo el triplete: “La calidad individual que tienen en los porteros, los defensores y en todo… Por eso son campeones del mundo. No eres campeón del mundo si no tienes algo especial en todos los aspectos, especialmente en las habilidades, pero también es increíble la mentalidad”.

