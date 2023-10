¿Cómo está Sylvia Pasquel tras el paso del huracán Otis? La actriz envió un comunicado

A través de las redes sociales se comenzó a rumorar que la reconocida actriz mexicana Sylvia Pasquel aparentemente se encontraba desaparecida, hecho que terminó alarmando a su fanaticada. La historia comenzó a tomar fuerza, puesto a que le tocó atravesar por un complejo momento como lo fue el paso del huracán Otis.

Sin embargo, todo fue desmentido en horas de la tarde del pasado viernes luego que la actriz lograra enviar un extenso comunicado a través de su perfil en Instagram, donde supera los 645,000 seguidores. Por ello, manifestó que afortunadamente se encuentra en perfecto estado de salud.

Pasquel aclaró que tras el paso de un desastre natural no cuenta con señal, hecho por el que se ha visto alejada considerablemente de las redes, al tiempo que destacó que luego de todo lo vivido siente que vendría siendo lo mejor de manera momentánea.

“A todos les quiero informar que me encuentro bien, triste por ver a mi amado puerto destruido, mi casa quedó afectada, no tengo señal, ni batería, por eso estoy ‘desaparecida’ y salir del puerto es imposible. Por este medio quiero desmentir todo lo que se está diciendo de mí, pronto regresaré a las redes, por ahora no tengo ánimos de nada. ¡Me encuentro bien!”, dice parte de la misiva.

“¿En qué se te puede ayudar? Que bueno que estás bien”, “Ánimo Sylvia gracias a Dios que tú y tus seres queridos se encuentran bien”, “Comadrita que bueno que estás bien. Espero muy pronto abrazarte, si algo se te ofrece cuenta conmigo”, “Todo mi amor para ti! Que tengas una pronta recuperación. Esto también pasará”, “Un gran abrazo amiga, que bueno que estás bien”, “Gracias a Dios estás bien, tú eres una mujer trabajadora y pronto recuperarás lo perdido”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

