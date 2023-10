Laura Zapata y Aylín Mujica sostuvieron un nuevo enfrentamiento en vivo

Hace pocos días las conductoras de ‘La Mesa Caliente’ habían mencionado que sería ideal invitar a Laura Zapata al programa, y así ella podría dar su declaración sobre lo que ocurrió con Aylín Mujica. La situación tomó mucha más fuerza luego que ambas actrices tuviesen la oportunidad de participar en el proyecto ‘Secreto de Villanas’.

Myrka Dellanos no perdió la oportunidad, por lo que terminó siendo bastante directa con la mexicana. Por ello, le consultó si ella tenía algún tipo de diferencias con su colega cubana, a lo que ella respondió:

“¿Hablemos de qué? Yo creo que ya hablamos todo lo que teníamos que hablar”.

A su vez, explicó que el programa ya fue estrenado y lo pueden disfrutar para no perder ningún detalle de la convivencia que sostuvieron las actrices durante 10 días en Canadá. Sin embargo, no fue lo único porque también destacó que de manera constante interpreta personajes de villana y cree conocer el motivo real:

“Tengo una fuerte personalidad y por eso soy la villana original. Las villanas necesitamos una gran presencia escénica para poder encabezar repartos en teatro, cine y televisión”, dijo en el programa de entretenimiento de Telemundo.

La actriz Laura Zapata habló de las interpretaciones que ha realizado como villana. / Foto: Mezcalent.

¿Qué respondió Aylín Mujica?

La actriz explicó que para ella fue completamente inevitable no ponerse nerviosa cuando le dijeron que ambas estarían juntas en el mismo proyecto. Por ello, destacó que logró cambiar la percepción que tenía sobre Zapata.

“Cuando yo te vi, dije esto va a ser terrible. Pero generalmente las personas juzgamos antes de conocer y valga la redundancia, cuando te conocí ahí dije ‘esto va a ser un calvario’ y luego, cuando pasé varios días contigo, me di cuenta de que eres una gran mujer y te agradezco que me hayas abierto el corazón y he conocido más de ti”, dijo en ‘La Mesa Caliente’.

