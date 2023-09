Aylín Mujica abandona “La Mesa Caliente” durante el programa en vivo, al salir dijo: “No quiero hablar”

¿Aylín Mujica abandonó “La Mesa Caliente”, durante el programa en vivo? ¡Sí, lo hizo! Todo sucedió después de que en el show compartieran un video con declaraciones de Rey Grupero, quien fue novio de la actriz después de que finalizó “La Casa de los Famosos 3”.

La cubana se levantó de su silla alegando que tenía deseos de ir al baño y cuando sus compañeras le pidieron que se quedase, ésta se limitó a decir: “No quiero hablar”. Verónica Bastos fue quien anunció que había mensaje desde para una de las conductoras, fue ahí cuando empezó la transmisión del mensaje.

El mensaje de Rey fue claro, la quiere, la extraña y quiere otra oportunidad con ella, aseguró que haber compartido con la famosa villana de telenovelas, fue como conducir un Lamborghini. Agregó que cuando su relación acabó, éste pasó de “conducirse” en un auto de lujo para regresar a casa en metro.

Las palabras exactas de Rey Grupero fueron: “La verdad es que Aylín Mujica siempre te voy a amar, la mejor mujer que he tenido en mi vida. Es un mujerón. Es como manejar un Lamborghini y de repente que te regreses en metro, así me sentí. Llegué en Lamborghini y ya estás en metro. Es celestial, un contacto con Aylín Mujica y es de otro nivel, se me hace que es acá de otro planeta”.

Dame otra oportunidad Mujica, no seas mala onda", suplica Rey Grupero, – famoso creador de contenido.

Después del video, Myrka Dellanos tomó la palabra y le hizo una pregunta sencilla a su compañera: “¿Cómo te hace sentir eso?”, cuestionó la periodista. La pregunta fue sencilla, sin malicia y así mismo contestó la actriz cubana, quien parece haber dado a entender que Rey le habría sido infiel.

Aylín agradeció las palabras de su ex, porque en efecto sólo tuvo palabras bonitas hacía su persona, lo que no le gustó fue que comparara a “la otra” con el metro. Aquí es cuando las interpretaciones se tornan variadas y muchos creen que en efecto el mexicano la engañó.

Después de dar esta respuesta Mujica pidió disculpas alegando que quería ir al baño y salió del programa, dejando su silla vacía en “La Mesa Caliente”, uno de los programas más polémicos de la cadena Telemundo.

