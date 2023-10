Checo Pérez se mostró decepcionado por accidente que lo dejó fuera del Gran Premio de México

El piloto de Red Bull en la Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez, expresó su decepción este domingo al haber sufrido un accidente que lo sacó del Gran Premio de México en el cual buscaba una victoria que le permitiera celebrar frente a sus fanáticos.

En declaraciones posteriores a su salida de la pista Checo Mencionó que tenía esperanza de un gran triunfo en su casa, por lo que no pudo evitar sentir tristeza al no lograr su principal objetivo y especialmente irse tan temprano en la salida.

“Estoy triste porque tuve una buena arrancada. Sólo pensaba en ganar. Ni siquiera en el podio pensaba; sólo quería ganar. Vi una oportunidad y me lancé. Arriesgué, pero si me hubiera salido bien hubiese salido primero de la primera curva”, comentó a la televisora DAZN.

Checo fue víctima de un roce con el Ferrari de Charles Leclerc que lo hizo volar por los aires con la fortuna de que el carro mantuvo la posición en el accidente y no ocurrió ningún hecho que lamentar pudiendo salir del Red Bull sin problemas aunque con disconformidad.

“La verdad es que no pensaba que Charles (Leclerc) fuese a frenar tan tarde. El iba centrado, yo iba por la parte de afuera”, dijo Checo en referencia al encontronazo con el monegasco.

Por último Checo Pérez se refirió a todos los que dijeron presente en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez para mostrarle su apoyo, asegurando que no dejó de intentar la victoria en ningún momento.

“Me duele mucho por toda la gente, pero me voy tranquilo a casa, porque lo intenté. No obstante, eso sí, me voy triste, porque le quería dar la victoria a la gente”, cerró el hispano.

El segundo puesto que logró Lewis Hamilton en el Gran Premio de México, al llegar detrás de Max Verstappen, le pone presión mayor a Checo Pérez quien antes de la carrera buscaba el subcampeonato de pilotos al acumular 240 puntos pero que vio reducida su ventaja en -19 por el inglés, que ahora suma 220 unidades.

