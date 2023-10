Comunidad judía de universidad de Manhattan es amenazada con mensajes en línea, policía y FBI investigan

Las autoridades de la Universidad de Cornell, Manhattan, y el FBI se encuentran en las averiguaciones de una serie de amenazas contra la comunidad judía de la escuela de Nueva York.

Las intimidaciones se publicaron en una página web no afiliada a la universidad y estaban dirigidas a “104 West”, donde está ubicado el Centro de Vida Judía en el campus.

Una de las amenazas decía que siguieran a un judío hasta su casa y “le cortaran el cuello”, añadiendo además: “Es necesario eliminar las ratas de Cornell”.

Asimismo, el Centro Steven K. y Winifred A. Grinspoon Hillel de la universidad, señaló que estaba al tanto de las amenazas, en una publicación en redes sociales, diciendo que el Departamento de Policía de la Universidad de Cornell le está dando seguimiento a la situación y en la escena en 104 West.

“En este momento, recomendamos que los estudiantes y el personal eviten el edificio por precaución“, según la publicación.

“La evidencia sugiere que los lugares objetivos fueron seleccionados intencionalmente debido a la parcialidad del perpetrador“, escribió el Departamento de Policía de la Universidad de Cornell en una alerta comunitaria.

Por su parte, la presidenta de la escuela, Martha E. Pollack, emitió un comunicado sobre las amenazas, tildando los mensajes de “horrendos”.

Pollack señaló que la policía de la universidad notificó al FBI sobre las mencionadas amenazas, llamándolas como un posible crimen de odio.

“Las amenazas de violencia son absolutamente intolerables y trabajaremos para garantizar que la persona o personas que las publicaron sean castigadas con todo el peso de la ley”, dijo Pollack.

“Nuestro enfoque inmediato es mantener segura a la comunidad; continuaremos dándole prioridad a eso. No toleraremos el antisemitismo en Cornell“, informó Fox News.

“Nuestros estudiantes son siempre nuestra principal prioridad, y estamos haciendo y haremos todo lo posible para garantizar su seguridad. Continuaremos notificándoles con actualizaciones a medida que las recibamos“, escribió el Centro Cornell para la Vida Judía en un correo electrónico a su comunidad.

Estas amenazas se dan días después de que el profesor asociado de historia, Russell Rickford, dijo estar “entusiasmado” y “energizado” por los ataques terroristas de Hamás perpetrados el 7 de octubre en Israel. Actualmente, el hombre está en licencia.

“Hamás ha cambiado el equilibrio del poder“, dijo Rickford en un mitin en Ithaca, Nueva York, el 17 de octubre.

“Hamás ha destruido la ilusión de su invencibilidad. Eso es lo que han hecho. No hay que estar “No es necesario ser partidario de Hamás para reconocer eso. Hamás ha cambiado los términos del debate“.

“Fue estimulante, energizante”, continuó Rickford. “Y si no fuera estimulante por este desafío al monopolio de la violencia –por este cambio hacia este equilibrio de poder- entonces no serían humanos. Me sentí eufórico”.

