Grave error de los Juegos Panamericanos provoca que marchista mexicana pierda cupo a los JJ.OO. 2024

Una nueva polémica surgió este domingo en medio de la celebración de los Juego Panamericanos de Chile 2023, luego de que la marchista mexicana Alejandra Ortega viera esfumado su sueño de estar en los Juegos Olímpicos de París 2024, por un grave error cometido por los organizadores del evento continental.

La mexicana participaba en la prueba de marcha de 20 kilómetros (km) y necesitaba superar el mínimo de tiempo establecido en 1:29.20 para clasificar a la justa olímpica del próximo año, algo que inicialmente creyó haber conseguir tras terminar esta prueba con un tiempo de 1:16.56.

Sin embargo, el momento insólito y polémico vino después cuando los organizadores del torneo se percataron que midieron mal el Parque O Higgins, recinto en el que se realizó la prueba clasificatoria, y es que en lugar de tener los 20km, el mismo medía 17.3km.

Alejandra Ortega (D) logró menos del tiempo necesario, pero en una distancia incorrecta. Crédito: MAURO PIMENTEL | AFP / Getty Images

Este grave error provocó que se cancelara la competición y se anularan los tiempos de los competidores, algo que a su vez eliminó el registro de Alejandra Ortega y con se le fue retirado el boleto a los Juego Olímpicos que creyó haber conseguido momentos antes.

Poco después, la veterana atleta cargó contra los organizadores de este evento deportivos dejando saber que era la primera vez que veía tal irresponsabilidad por parte de las autoridades de un toneo que tiene incidencia directa en la clasificación a unos JJ.OO.

“Es muy triste esta situación, es un error garrafal del evento porque son unos Juegos Panamericanos, la verdad es que en mis 20-21 años que llevo compitiendo no había sucedido esto, jamás me había pasado”, expresó Ortega.

“Todo el esfuerzo de las competidoras se echa a la basura. Es algo que no está en nuestras manos resolver, obviamente sabemos que algo está pasando, algo está mal y desafortunadamente las autoridades aquí no lo resolvieron en el momento porque si vieron que no era real nos pidieron aumentar las vueltas y no pasaba nada”, sentenció la mexicana.

Por su parte, el comité Organizador de los Juegos Panamericanos, se cubrió las espaldas dejando caer toda la responsabilidad de este error sobre Marcelo Ithurralde, encargado de la medición del parque, que no estuvo certero en la medición de la estructura.

