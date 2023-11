Hijo de Lety Calderón dice estar muy decepcionado de Marjorie de Sousa, todo por ¿celos?

Luciano, hijo de la actriz Leticia Calderón, siempre ha sido muy claro con sus sentimientos y en reiteradas ocasiones su famosa mamá ha declarado que éste está enamorado de la actriz venezolana Marjorie de Sousa. Pero parece que este amor, por alguna razón, ha llegado a su final. Así lo ha manifestado Calderón quien incluso le envío un mensaje a la nueva villana de la telenovela “Golpe de Suerte”, producción de Nicandro Díaz.

Según reportó Mezcalent, la actriz contó que al parecer Luciano, quien tiene Síndrome de Down, está muy molesto con De Sousa, y todo parece indicar que esta emoción ha sido provocada por los celos. Ya que la nueva postura de éste se ha presentado luego de que la venezolana declarara que ya tiene una nueva pareja y que está feliz a su lado.

“Luciano está muy decepcionado de Marjorie. Ya me dijo que ya no era su novia porque lo había engañado, no sé de dónde sacó eso, yo creo que fue de que ella dijo que ya traía galán. Ni modo, aguas Marjorie, porque le rompiste el corazón a mi niño”, contó Leticia Calderón.

Es importante recordar que hace un par de meses atrás, cuando Luciano y Marjorie se encontraron, éste le hizo entrega de un anillo, como símbolo de compromiso y de amor eterno. Para ese entonces trascendió que este hecho incluso había provocado los celos del pequeño Matías, hijo de la venezolana y de Julián Gil.

Hay que recordar que cuando Luciano tuvo este detalle con la actriz, se habían encontrado en un restaurante de comida rápida y éste además le dijo: “Le quiero decir que me gusta su trabajo, que es muy guapa y que espero que se merezca a un hombre como yo”. Al momento de recibir la joya que éste le había llevado con tanto cariño, Marjorie dijo: “Miren qué belleza. Aquí sellamos nuestra amistad, pero la sello no sólo contigo, sino también con tu mamá porque la admiro desde hace muchos años y ha sido una persona muy importante para mi carrera”.

