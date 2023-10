Aseguran que Marimar Vega tiene ganas de convertirse en mamá

Las ganas de convertirse en mamá regresaron a Marimar Vega después de haber convivido con frecuencia con su sobrina Lu, la hija de su hermana, Zuria Vega, y Alberto Guerra.

Desde que se casó con Jerónimo Rodríguez en una ceremonia civil en Acapulco en febrero del año pasado, la actriz ha deseado experimentar la maternidad en carne propia.

“Tengo a una pareja que amo. Quiero ser mamá, pero todavía no se ha dado la oportunidad y estamos haciendo la tarea. No consideramos la adopción como una alternativa”, dijo Vega, de 40 años en entrevista para Agencia Reforma.

“La fertilidad e infertilidad es un tema al que mucha gente se enfrenta, tanto hombres como mujeres, y está padre que lo hablemos y que la gente se sienta acompañada, que nadie sienta que está mal si no lo logra”, agregó.

La hija de Gonzalo Vega se casó por primera vez con el actor Luis Ernesto Franco en 2015.

La entonces pareja perdió a un bebé, tras lo cual la estrella del filme ‘La Boda de Valentina’ tuvo dudas sobre la maternidad.

Para hablar de este y otros temas, junto a su terapeuta Efrén Martínez, Vega decidió crear el podcast El Rincón de los Errores, que arrancó emisiones en marzo por YouTube.

“Me llena de sentido y tiene un propósito más allá. Hoy estoy cumpliendo casi todo lo que me propuse y eso me tiene muy feliz. Hablo de esas cosas siempre desde un lugar para compartir y ayudar a los demás”.

“La intención y mi propósito es ayudar. Me llena la vida de sentido y mi corazón está muy feliz de poder leer todo lo que me escriben (los oyentes), cómo ayudamos a mucha gente para darles estas herramientas porque muchos no tienen acceso a la terapia o no pueden pagar un psicólogo. El hecho de que la gente famosa se ponga en un lugar así de vulnerable para hablar de sus errores, miedos e inseguridades, lo agradezco mucho”, reflexionó Vega.

Allí, Vega cuenta con entrevistas con especialistas y médicos funcionales sobre cómo se puede tratar la infertilidad desde la comida hasta otros aspectos de la vida diaria.

En su faceta histriónica, protagoniza el nuevo drama médico ‘Dra. Lucía: Un Don Extraordinario’, al lado de Kuno Becker, Ana Layevska y Mauricio Islas, que salió al aire ayer por Azteca 1.

