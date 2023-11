Carolina Sandoval rompe el silencio y habla sobre los rumores de divorcio que corren a su alrededor

Por alguna razón el hecho de que Carolina Sandoval haya bajado de peso ha sido el indicativo que las malas lenguas han tomado para esparcir un nuevo rumor alrededor de “La Venenosa”. Ahora que algunos la ven más delgada dicen que esto se debe al supuesto proceso de divorcio que está viviendo actualmente.

Nick Hernández es el esposo de la ex panelista de “Suelta La Sopa” desde el año 2015 y ahora que estos chismes han llegado a los medios de comunicación, Sandoval ha decidido anularlos asegurando que no existe proceso de separación alguno y que su disminución de peso no se debe a ninguna situación emocional de este tipo.

Algunos se fijaron en que Carolina no llevaba, para Halloween, su anillo de casada y utilizaron este hecho para confirmar sus supuestas sospechas. Sin embargo la venezolana ha hecho uso de sus redes sociales para aclarar que lo único que pasó con este tema es que se le olvidó ponérselo. Ella habló sobre esto con sus fans en un en vivo que realizó desde Madrid, en donde además mostró que justo antes de empezar con éste había estado hablando con su esposo sobre el tema, que ya de por sí le da mucha flojera.

En este en vivo Carolina Sandoval también lanzó la esta pregunta: “Yo me quedo sorprendida. ¿Cómo el bienestar de una persona es el dolor de cabeza de otra?”, según compartió la revista People en Español.

Así que el rumor se acaba aquí, gracias a que la mismísima Carolina Sandoval ha salido para aclararlo todo. Aquí les compartimos el video completo del “Trasnocho con Caro” en donde podrán ver las declaraciones exclusivas de ésta sobre los rumores divorcio.

