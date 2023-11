El hechizo de Trump con los republicanos

Acabamos de celebrar la fiesta de las brujas o Halloween y no sé si por casualidad, justo entonces conocimos encuestas en las que queda claro que nada podría frenar la candidatura de Donald Trump para repetir como jefe en la oficina oval de la Casa Blanca en 2024.

Esos resultados muestran que al parecer Trump tiene hechizados a los votantes y quizás embrujados a los más derechistas del partido republicano, que anhelan volver a verlo frente al destino de esta potencia política mundial.

Esas cifras parecen mostrar que Trump tiene “efecto teflón” porque nada se le pega, ni siquiera los procesos legales que enfrenta en cortes de New York, donde, si lo condenan, hasta le quitarían la Trump Tower como inicio del desplome de su imperio financiero.

Y eso me hizo recordar al ex gobernador de New Jersey, Chris Christie, quien lanzó su campaña asegurando que buscaba quitarle su partido a Trump, porque según dice lo tiene secuestrado, aunque a mí me parece, que es el embrujo a sus seguidores.

Por ejemplo, en Carolina del Sur, la ex gobernadora del estado Nikki Haley, quien fuera embajadora de Trump ante la ONU en 2017 es su principal rival para la primaria republicana del 2024, aunque apenas con la mitad, un 42% de favorabilidad frente al 82% de Trump, mientras el gobernador de Florida, Ron DeSantis sigue luchando por mantenerse en segundo lugar, pero no le rinde mucho.

Siguiendo con las cifras, Haley le ganaría por 50 puntos porcentuales a Trump entre los electores que no se graduaron de la universidad, con 66%, mientras entre los titulados republicanos ambos empatan con 32%. ¡Ahí hay que mirar muy bien si Trump quiere extender el hechizo! l igual que entre los independientes.

Quien quiera ser el elegido debe seducir a estos electores, ya que dicen que en la primaria republicana el 38% se inclinaría por el expresidente y el 34% por la ex embajadora; y por ejemplo en Iowa, no creen las imputaciones sobre el supuesto fraude en sus negocios personales.

De otro lado, las cosas no se ven tan claras para el partido de gobierno o los hispanos, pues para detener a Trump el 52% de los demócratas quiere un rostro nuevo y no más Joe Biden.

En ese marco, los latinos ciudadanos debemos decidir. Pues según el Instituto de Investigación de la Universidad de Siena, el 84% de votantes en general cree que Trump frenaría el flujo de inmigrantes, el asunto es ¿cómo lo haría? Y si los hispanos no nos ponemos las pilas podríamos volver a tener el deja vu con otro gobierno Trump.

Sofía Villa es la autora y escribe esta columna a título personal. Sus opiniones no representan a Televisa-Univision Inc. donde trabaja como Writer/Producer.