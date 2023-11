Eva Longoria es galardona como Latin Icon en Women Of The Year 2023

Women Of The Year (WOTY) 2023, es la segunda entrega de los galardones otorgados por Glamour México y Latinoamérica, plataforma editorial que impulsa el papel de la mujer latina en el mundo actual y el impacto que tienen en cada una de las industrias en las que se desenvuelven.

Lo que ha puesto en el radar de este galardón Latin Icon a la actriz y empresaria Eva Longoria ha sido su crecimiento y desarrollo profesional, ya que su influencia latina ha inspirado a mujeres en más de una industria, pues en los últimos años se ha desempeñado no solo con actriz, sino también como directora de “Flamin’ Hot: El sabor que cambió la historia”, productora del documental “The Harvest”, además de tener un restaurante, incursionar en el negocio de las fragancias y la moda, ser mamá, ayudar a organizaciones benéficas para niños y apoyar la educación femenina.

Además de actriz, Eva Longoria ha trabajado como Directora y Productora Cinematográfica Crédito: Pablo Cuadra | Getty Images

En una entrevista exclusiva realizada por Glamour México, Eva Longoria revela que ser reconocida como ícono latino, le ofrece la oportunidad de empoderara otras mujeres, lo que le permite producir con propósito y poder contar historias que valgan la pena para continuar con su trabajo de ayudar y destacar a las mujeres de la comunidad latina.

Por ello reconoce que la resiliencia es el mayor súper poder que tienen las mujeres de Latinoamérica, que siempre tienen muchas cosas que hacer y no pueden parar, por lo que deben ser resilientes ante obstáculos y desafíos, además de ser multitasker, ambiciosas y motivadas, porque su objetivo es marcar la diferencia.

Longoria destaca que para ella, la familia es el centro de toda la fuerza con la que todas las mujeres latinas cuentan para cumplir con sus objetivos, ya que no solo desean hacerlo por ellas sino también por sus familiares, padres e hijos principalmente, y así compartir el orgullo que sienten en el trabajo y cómo lo hacen.

La actriz de origen mexicano, apuesta por la igualdad en Hollywood Crédito: Philipp Schmidli | Getty Images

Los retos de las mujeres en la industria del cine

La actriz de raíces mexicanas relató en su exclusiva para Glamour México que el reto más grande que ha enfrentado en su carrera, específicamente en su faceta como directora, es la equidad, debido a que en Hollywood se sigue teniendo la idea de que las figuras femeninas en las películas siempre son “la chica bonita” o “la blanca”, por eso ella quiere dar igualdad a los recursos de las mujeres y las personas de color, para que reciban más oportunidades, pues son quienes sienten mayor presión de hacerlo bien y tener éxito desde la primera vez.

En su opinión, Longoria dice que los hombres blancos tienen la oportunidad de equivocarse o cometer errores, y que si una mujer dirige una película y esta no sale bien, asumen que por su género no es una buena directora y no se toman el tiempo de pensar que es la primera vez que hacen algo, por lo que se sienten obligadas a ser el doble de buenas, rápidas, exitosas y preparadas, por lo que su bandera ante esta situación, es lograr la igualdad de condiciones, expectativas y oportunidades que tienen los hombres en la industria del cine.

Crédito: Mike Coppola | Getty Images

La inspiración detrás del ícono

Continuamente la actriz de origen mexicano resalta la influencia que ha tenido su mamá en su vida, marcando sus acciones y decisiones pues de ella agradece haber aprendido sobre la retribución, la compasión, el ingenio, la independencia y la ética laboral basada en el trabajo duro, ya que reconoce que tanto ella como sus hermanas vienen de una familia de mujeres femeninas muy fuertes y de quiénes siente gran admiración.

