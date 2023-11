Lionel Messi sobre negociaciones de su regreso al Barcelona: “Fue similar a tener que irme en 2021”

En una entrevista concedida a France Football y L’Equipe, el argentino Lionel Messi reveló más temas sobre su salida del París Saint-Germain y las negociaciones que existieron con el FC Barcelona para su regreso.

“La Pulga” reconoció que pudo regresar al equipo de sus amores en la pasada ventana de fichajes, pero al final se terminó decantando por el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS).

“Mi primera idea siempre fue volver a casa, poder volver a jugar en Barcelona y retirarme allí como siempre había soñado. Pero no fue posible”, señaló el jugador de 36 años a los medios franceses.

Lionel Messi posa con su octavo Balón de Oro. Crédito: FRANCK FIFE | AFP / Getty Images

“Podría haber vuelto a Barcelona pero no fue así. Fue similar a tener que irme en 2021”, afirma en un respuesta de la entrevista, lamentó el ganador del Balón de Oro 2023.

En ese sentido, el jugador del Inter Miami aclaró que no tiene intenciones de regresar a Europa: “Gracias a Dios tuve una carrera extraordinaria en Europa y gané todo lo que soñé. Ahora que he decidido venir a Estados Unidos, no creo que vuelva a jugar en Europa”, apuntó el 10.

“Por supuesto que extrañaré jugar la Liga de Campeones o la Liga por el resto de mi vida, partidos con un sabor especial. Pero lo disfruté tanto como pude, así que no tengo ninguna frustración“, añadió Lionel.

Sin embargo, Leo dijó abierta de posibilidad de regresar algún día a la Ciudad Condal: “Volveré a vivir en Barcelona, donde están los amigos. ¿Entrenador? No lo creo, pero tendrá algo que ver con el fútbol porque es mi vida”, apuntó Messi en la entrevista.

Sigue leyendo:

–Julián Álvarez perdió un diente en pleno partido del Manchester City (Video)

–Lionel Messi: “Creo que este va a ser mi último Balón de Oro”

–Lionel Messi estrenó su increíble espectáculo en el Cirque du Soleil