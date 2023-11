60 millones de turistas espera Nueva York al cierre de 2023 aprovechando “récord de visas”

Unos 59,6 millones de visitantes -48,8 millones nacionales y 10,8 millones extranjeros- es la expectativa de la ciudad de Nueva York al cierre de 2023, con miras a elevarla a 63,7 millones de turistas el próximo año.

Las cifras corresponden a la proyección de NYC Tourism and Conventions, la organización oficial de mercadeo de destinos para los cinco condados de la ciudad. Hasta marzo fue conocida como “NYC and Company”, nombre que se mantuvo por 25 años, tras reemplazar al original “New York City Convention and Visitor’s Bureau”.

Hay razones sólidas detrás del optimismo: “La ciudad de Nueva York se beneficia enormemente de ser el puerto de entrada número uno a EE.UU. para viajeros internacionales” y “nuestros colegas del Departamento de Estado han hecho un trabajo tremendo para reducir los tiempos de espera para visas en todo el mundo. Hoy en día hay más titulares de visas estadounidenses que nunca. Por eso, más personas tienen la oportunidad de visitar Estados Unidos que en cualquier otro momento de nuestra historia. Y muchas de esas visas son de 10 años. Eso nos da la oportunidad de animar a la gente a que nos visite y regrese con frecuencia”, explicó Fred Nixon, presidente de “NYC Tourism and Conventions”.

En 2022 NYC recibió a 56,7 millones de turistas, recuperando aproximadamente el 85% del récord de 2019, antes de la parálisis pandémica de 2020 y 2021. El año pasado los visitantes generaron $68,100 millones de dólares en impacto económico y $6,200 millones en ingresos fiscales locales, y apoyaron 344,000 empleos en los cinco condados, destacó Nixon en un discurso a la prensa en el recién inaugurado Perelman Performing Arts Center (PAC NYC) en el Bajo Manhattan.

“Nuestro objetivo es maximizar las oportunidades de viajes y turismo en los cinco distritos de la ciudad, dar servicio a un motor económico y difundir la imagen positiva de NYC en todo el mundo. Representamos los intereses de casi 2,000 organizaciones miembros, que cubren todo el espectro de la industria del turismo, desde atracciones y hoteles emblemáticos hasta guías turísticos, organizaciones artísticas y culturales y pequeños negocios minoristas en cada rincón de la ciudad”, indicó.

En octubre la ciudad de Nueva York tuvo el puesto número uno en ocupación hotelera entre los 25 principales mercados de EE.UU., agregó. Y se esperan unas 10,000 nuevas habitaciones de hotel en los próximos tres años.

Aunque Nueva York podría ser un destino “fácil” de vender por su pluralidad como meca cultural, teatral, musical, académica y financiera y su constante promoción en producciones de cine y TV, también la inseguridad y los altos costos representan un gran reto para turistas y organizadores de eventos. Además, la modalidad de trabajo remoto ha disminuido los viajes de negocios alrededor del mundo.

“Llegamos a viajeros de todo el mundo a través de una red de 17 agencias que representan el turismo de la ciudad de Nueva York en 28 mercados globales tanto para relaciones públicas como para ventas comerciales, mercadeo y esfuerzos educativos. Además, en muchos mercados, tenemos una gran experiencia y alcance para los mercados de reuniones, incentivos y eventos corporativos”, afirmó Nixon.

En eso hace mención especial al mercado foráneo, que al momento son 16% de los turistas en Nueva York, pero gastan mucho más que los nacionales.

“Nuestros mercados internacionales son fundamentales: representan el 50% por ciento de los gastos y las noches de habitaciones de hotel porque los viajeros internacionales se quedan más tiempo, gastan más y ciertamente marcan las tendencias. A donde van los viajeros internacionales, a menudo les siguen los viajeros nacionales”, aseveró Nixon.

En particular Reino Unido sigue siendo la mayor fuente de visitas desde el exterior, y “Nueva York y Londres son las rutas aéreas más transitadas y rentables del mundo”. Le siguen Canadá, Francia, Brasil, Alemania, Italia, España, México y Australia. A la mayoría de esas naciones no se les exige visa para visitas turísticas a EE.UU.

China -sin incluir Hong Kong- solía colocarse en el 2do lugar hasta la pandemia y actualmente está en la 10ma posición. “Esperamos ver un retorno más amplio de visitantes chinos el próximo año“, apuntó Nixon.

Uno de los protagonistas literales del turismo en Nueva York es la industria teatral: durante la temporada 2022-23 los espectáculos de Broadway sumaron 12,3 millones de espectadores y se estrenaron 40 producciones, entre musicales y obras de teatro, destacó Tiffany Townsend, vicepresidenta de comunicaciones de “NYC Tourism and Conventions”.

Entre las inversiones en Nueva York que han hecho impacto en el turismo destaca la remodelación de los aeropuertos JFK, Newark y LaGuardia, a un costo de $20,000 millones de dólares. En particular, LGA completó la primera reconstrucción completa de un aeropuerto de EE.UU. en 25 años y se hizo sin que dejara de estar operativo.

“Somos el sistema aeroportuario más transitado del mundo. Atlanta recibe mucha atención como aeropuerto único, pero cuando nos fijamos en la red de aeropuertos comerciales en el área metropolitana de NYC administrada por la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, hay más vuelos que pasan por nuestros aeropuertos que en cualquier otro destino del país, y pasajeros también”, comentó Nixon.

Con respecto a los costos elevados, “dado que el aumento de la inflación sigue siendo una preocupación en todo el mundo, estamos lanzando una serie de mensajes para recordar a los viajeros que un viaje a la ciudad de Nueva York es posible con cualquier presupuesto. Es la ciudad más caminable del mundo y puedes comer a un precio muy económico si lo deseas”, aseveró Nixon.

Destacó que el portal nyctourism.com ofrece en cinco idiomas muchas herramientas y recursos de planificación de viajes para los vecindarios y distritos, más allá de Midtown y los tradicionales sitios turísticos. “También lanzamos una guía de viajes halal para visitantes musulmanes, disponible tanto en inglés como en árabe, y estamos orgullosos de ser la primera organización turística de EE.UU. en crear un recurso de este tipo”.