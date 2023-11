Benjamín Mora sigue molesto por su salida del Atlas: “Lo veo como un fracaso”

El entrenador de fútbol y antiguo estratega de los Rojinegros del Altas, Benjamín Mora, se mostró bastante molesto consigo mismo debido a los malos resultados que registró el equipo bajo su mando y que terminaron causando su destitución por parte de la directiva del club al considerar que no brindaría un mejor desempeño para poder avanzar a la Liguilla del torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

En una reciente entrevista ofrecida al portal Mediotiempo, el entrenador de fútbol detalló que posee la espina clavada de no haber conquistado el título de campeón luego de su destitución; el equipo terminó sumando apenas 16 puntos en un total de 15 jornadas que terminaron afectando gravemente las aspiraciones del equipo en la tabla de clasificación del torneo Apertura 2023.

“Sí, siempre tenía la expectativa de que podíamos levantar la cabeza y que podíamos sacar los tres puntos, incluso contra Xolos. Cuando fuimos a León, pensé que ahí lo podíamos sacar, y después pensé que con Pachuca… Íbamos a pelear hasta el final. Entiendo que el hilo más delgado es el del entrenador, y muy probablemente había cosas que yo no estaban observando, que probablemente no estaban impactando de manera positiva y no se pudo continuar. Yo nunca bajo los brazos, y nunca los bajaré, siempre hasta el último respiro, que ese ha sido uno de mis ADN de conceptos del juego, que hasta el último minuto tenemos que seguir peleando, así que hasta la última fecha íbamos a pelear”, expresó.

Mora tomó el mando del banquillo de los Zorros en octubre de 2022 mientras se disputaba la Liga MX, Leagues Cup y la Liga de Campeones de la Concacaf; a lo largo de estas competencias comandó un total de 41 partidos en los que dejó una marca de 13 victorias, 15 empates y 13 derrotas.

“El fracaso es el primer elemento de tener éxito en la vida. Nosotros tenemos que fracasar muchas veces para tener éxito, si no, no existe el éxito sin el fracaso. No lo veo como un fracaso derrotista, lo veo como un fracaso de aprendizaje. Me dolió dejar esta institución, ya no estar dirigiendo. Después de ahí soy un profesional y sé que esto me va a ayudar para otros proyectos venideros. Entonces, en realidad, como dice Freud: ‘He sido afortunado, nada me ha sido fácil’. Así me ha pasado a mí. Nada me ha sido fácil en la vida y hay que aprender de las derrotas y los momentos buenos son para disfrutarse y los malos son para aprender. Así que ahorita estamos en pie de guerra, estamos tranquilos y todo pasará”, resaltó el estratega.

“Esto es de resultados. Atlas necesita sumar puntos y mantenerse alejado de la tabla porcentual, a pesar de que no hay ascenso ni descenso, es importante no estar allá abajo. Estoy convencido que los resultados la afición los quiere inmediatamente, y también Pepe (Riestra) y Alejandro (Irarragorri) y el grupo, porque para eso me contratan. No se estaban dando (los resultados) ahí en el partido contra Xolos, y sentí que podía venir, no sé si la destitución, pero sí un llamado de atención importante a lo que necesitamos lograr sí o sí, pero vino la destitución. Honestamente terminamos en muy buenos términos”, concluyó.

